Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО.
Як оператори ССО зачистили ворожі позиції?
Вдень 12 листопада в ССО повідомили, що оператори 8 полку зачистили позиції противника на Донеччині.
Воїни працювали приховано, швидко й точно. Внаслідок спеціальних дій група ССО знищила 3 противників і захопила радіостанції та особисті документи.
"Жодних випадкових дій – лише злагоджена робота, холодна концентрація і чіткий результат", – вказали там.
Оператори ССО зачистили ворожі позиції: дивіться відео
Втрати росіян: останні новини
Росіяни намагалися прорватися в Костянтинівку та околиці та стягнули чимало особового складу. Українські бійці засікли рух ворожих груп та зустріли їх гаряче. Втрати особового складу серед армії ворога значні. Частина груп відступила, решта залишилася в полях. Ворожа техніка теж була пошкоджена.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 162 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 87 одиниць автомобільної техніки окупантів.
До слова, днями Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини.