Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО.

Як оператори ССО зачистили ворожі позиції?

Вдень 12 листопада в ССО повідомили, що оператори 8 полку зачистили позиції противника на Донеччині.

Воїни працювали приховано, швидко й точно. Внаслідок спеціальних дій група ССО знищила 3 противників і захопила радіостанції та особисті документи.

"Жодних випадкових дій – лише злагоджена робота, холодна концентрація і чіткий результат", – вказали там.

Оператори ССО зачистили ворожі позиції: дивіться відео

