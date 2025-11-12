За минулу добу їм вдалося ліквідувати 1000 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила:
- особового складу – близько 1 154 180 (+1000);
- танків – 11 342 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 556 (+3);
- артилерійських систем – 34 379 (+13);
- РСЗВ – 1540 (+1);
- засобів ППО – 1240 (+1);
- літаків – 428 (0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162);
- крилатих ракет – 3926 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 123 (+87);
- спеціальної техніки – 3994 (+1).
Втрати Росії у війні на 12 листопада / Інфографіка Генштабу
Що варто знати про втрати росіян?
Російська армія мріє захопити всі українські землі. Наразі основною ціллю ворога є Покровськ на Донеччині. За словами президента Володимира Зеленського, Росія кинула туди близько 170 тисяч солдатів, однак не має успіхів у місті та діє обмежено через втрати. Лише за жовтень в районі Покровська країна-агресорка втратила 25 тисяч військових через поранення.
Окрім цього, російські війська зазнають великих втрат поблизу Безсалівки на Сумщині через дезертирство та брак підготовки.
Також 5 листопада українська авіація ліквідувала окупантів, які махали своїм триколором у Вовчанську на Харківщині. Українські військові зазначили, що російське командування кидає своїх солдатів на безглузді завдання, які коштують їм життя.