За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1000 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла:

  • личного состава – около 1 154 180 (+1000);
  • танков – 11 342 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 556 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 379 (+13);
  • РСЗО – 1540 (+1);
  • средств ПВО – 1240 (+1);
  • самолетов – 428 (0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 804 (+162);
  • крылатых ракет – 3926 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 123 (+87);
  • специальной техники – 3994 (+1).

Потери России в войне на 12 ноября
Потери России в войне на 12 ноября / Инфографика Генштаба

Что стоит знать о потерях россиян?

  • Российская армия мечтает захватить все украинские земли. Сейчас основной целью врага является Покровск в Донецкой области. По словам президента Владимира Зеленского, Россия бросила туда около 170 тысяч солдат, однако не имеет успехов в городе и действует ограниченно из-за потерь. Только за октябрь в районе Покровска страна-агрессор потеряла 25 тысяч военных из-за ранений.

  • Кроме этого, российские войска несут большие потери вблизи Безсаловки Сумской области из-за дезертирства и недостатка подготовки.

  • Также 5 ноября украинская авиация ликвидировала оккупантов, которые махали своим триколором в Волчанске Харьковской области. Украинские военные отметили, что российское командование бросает своих солдат на бессмысленные задачи, которые стоят им жизни.