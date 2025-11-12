За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1000 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла:

личного состава – около 1 154 180 (+1000);

танков – 11 342 (+0);

боевых бронированных машин – 23 556 (+3);

артиллерийских систем – 34 379 (+13);

РСЗО – 1540 (+1);

средств ПВО – 1240 (+1);

самолетов – 428 (0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 804 (+162);

крылатых ракет – 3926 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 67 123 (+87);

специальной техники – 3994 (+1).



Потери России в войне на 12 ноября / Инфографика Генштаба

Что стоит знать о потерях россиян?