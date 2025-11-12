За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1000 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне?
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла:
- личного состава – около 1 154 180 (+1000);
- танков – 11 342 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 556 (+3);
- артиллерийских систем – 34 379 (+13);
- РСЗО – 1540 (+1);
- средств ПВО – 1240 (+1);
- самолетов – 428 (0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 804 (+162);
- крылатых ракет – 3926 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 123 (+87);
- специальной техники – 3994 (+1).
Потери России в войне на 12 ноября / Инфографика Генштаба
Что стоит знать о потерях россиян?
Российская армия мечтает захватить все украинские земли. Сейчас основной целью врага является Покровск в Донецкой области. По словам президента Владимира Зеленского, Россия бросила туда около 170 тысяч солдат, однако не имеет успехов в городе и действует ограниченно из-за потерь. Только за октябрь в районе Покровска страна-агрессор потеряла 25 тысяч военных из-за ранений.
Кроме этого, российские войска несут большие потери вблизи Безсаловки Сумской области из-за дезертирства и недостатка подготовки.
Также 5 ноября украинская авиация ликвидировала оккупантов, которые махали своим триколором в Волчанске Харьковской области. Украинские военные отметили, что российское командование бросает своих солдат на бессмысленные задачи, которые стоят им жизни.