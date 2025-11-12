Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ССО.
Как операторы ССО зачистили вражеские позиции?
Днем 12 ноября в ССО сообщили, что операторы 8 полка зачистили позиции противника в Донецкой области.
Воины работали скрыто, быстро и точно. В результате специальных действий группа ССО уничтожила 3 противников и захватила радиостанции и личные документы.
"Никаких случайных действий – только слаженная работа, холодная концентрация и четкий результат", – указали там.
Операторы ССО зачистили вражеские позиции: смотрите видео
Потери россиян: последние новости
Россияне пытались прорваться в Константиновку и окрестности и стянули немало личного состава. Украинские бойцы засекли движение вражеских групп и встретили их горячо. Потери личного состава среди армии врага значительные. Часть групп отступила, остальные осталась в полях. Вражеская техника тоже была повреждена.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили 3 боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 162 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, единицу специальной и 87 единиц автомобильной техники оккупантов.
К слову, днями Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии и ряд объектов на ВОТ Донецкой области.