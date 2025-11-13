Кое-что узнали, – журналист ответил, почему в России стало меньше заключенных в армии

Даже в самых отдаленных регионах России узнают о реальном положении дел на фронте. До людей доходит информация, что после подписания контракта, семья бойца совсем скоро получает "похоронку".

Об этом в эфире 24 Канала рассказал редактор "Медиазоны" Дмитрий Трещанин, отметив, что вербовка в колониях в определенный момент снизилась. Все по одной причине.

Почему заключенные больше не хотят воевать?

Стоит понимать, что заключенные содержатся в бараках примерно по 100 человек. Среди них есть немало тех, кто отбывает наказание за дезертирство. Поэтому они много знают о том, что происходит на фронте.

Через "сарафанное радио" заключенные все узнают, они общаются между собой,

– подчеркнул Дмитрий Трещанин.

Такого, как делал когда-то Евгений Пригожин, когда за полгода завербовал 50 тысяч людей, – больше нет. Правоохранители сместили фокус вербовки с колоний на следственные изоляторы, людей, которых только задержали, тех, кто пока изолирован от общей массы.

Обратите внимание! В свое время главарь “вагнеровцев” Евгений Пригожин вербовал людей среди заключенных, должников банков. Сообщалось, что он также набирал бывших спецназовцев, которые воевали в Ираке и Афганистане. Сначала заключенные радостно соглашались идти на фронт и не сидеть в тюрьмах десятки лет, но теперь ситуация изменилась.

В России проблемы с мобилизацией