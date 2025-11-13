Дещо дізнались, – журналіст відповів, чому в Росії поменшало в'язнів в армії
- В'язні у Росії більше не хочуть воювати через обізнаність про реальний стан на фронті, інформацію дедалі важче приховати.
- Правоохоронці змістили фокус вербування з колоній на слідчі ізолятори, людей, які певний час були ізольовані від новин.
Навіть у найвіддаленіших регіонах Росії дізнаються про реальний стан справ на фронті. До людей доходить інформація, що після підписання контракту, родина бійця зовсім скоро отримує "похоронку".
Про це в ефірі 24 Каналу розповів редактор "Медіазони" Дмитро Трещанін, зауваживши, що вербування у колоніях у певний момент знизилася. Все через одну причину.
Читайте також Живуть місяць – два: журналіст розкрив, як в Кремлі обирають "жертв" мобілізації
Чому в'язні більше не хочуть воювати?
Варто розуміти, що в'язні утримуються у бараках приблизно по 100 людей. Серед них є немало тих, хто відбуває покарання за дезертирство. Тому вони багато знають про те, що відбувається на фронті.
Через "сарафанне радіо" в'язні все дізнаються, вони спілкуються між собою,
– підкреслив Дмитро Трещанін.
Такого, як робив колись Євген Пригожин, коли за пів року завербував 50 тисяч людей, – більше немає. Правоохоронці змістили фокус вербування з колоній на слідчі ізолятори, людей, яких тільки затримали, тих, хто поки ізольований від загальної маси.
Зверніть увагу! У свій час ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин вербував людей серед в'язнів, боржників банків. Повідомлялося, що він також набирав колишніх спецназівців, які воювали в Іраку та Афганістані. Спершу в'язні радо погоджувалися йти на фронт і не сидіти у тюрмах десятки років, але тепер ситуація змінилася.
У Росії проблеми з мобілізацією
- До російської армії солдатів набиратимуть цілий рік. Відповідний указ підписав Володимир Путін. Тепер призовні повістки росіяни отримуватимуть не лише навесні та восени. Упродовж всього року працюватимуть і призовні комісії.
- Чимало мобілізованих росіян гинуть ще до прибуття на фронт. Причина цього – антисанітарія, хаос, проблеми з наркотиками та алкоголем, які проявляються у місцях накопичення особового складу. Лише за рік у центральному військовому окрузі зафіксували понад 600 летальних випадків.
- Українські військові підтверджують, що прихована мобілізація уже не дає Росії потрібних результатів. Ворог зазнає дуже великих втрат. Крім цього, чоловіки відмовляються воювати добровільно, а підписують контракти через залякування або "задобрення" великими грошима.