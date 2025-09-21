В России падает количество лиц, подписавших контракт с армией. За последние два года фиксируется минимальный показатель.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Смотрите также Готовятся, – ветеран объяснил, что задумали россияне на фронте после неудачного наступления

Какие проблемы с мобилизацией наблюдаются в России?

По информации ЦПИ, в России есть проблемы с мобилизацией. Так за второй квартал 2025 года только 37,9 тысяч человек подписали контракт с армией. Тогда как в прошлом году за этот период мобилизовались 92,8 тысячи россиян – в 2,5 раза больше, чем сейчас.

Контрактников уже не всегда хватает на покрытие еженедельных безвозвратных потерь армии России,

– объяснил Коваленко.

Глава Центра отметил, что Генштаб отчитывается о более 1000 погибших на фронте российских оккупантов за сутки.

В комментарии 24 Каналу военный аналитик Ян Матвеев заявил, что Россия пытается скрыть реальное положение вещей и пытается показывать сильное желание граждан идти на фронт. Однако набор россиян в армию действительно падает, план губернаторов по мобилизации не выполняется. Из-за этого даже больных оккупантов из армии не комиссуют, а собирают в одном отряде.

Что известно о мобилизации в России?