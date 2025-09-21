Втрати перевищують поповнення: в ЦПД розповіли про проблеми з мобілізацією в Росії
- У Росії кількість підписаних контрактів з армією значно зменшилася, досягнувши мінімуму за останні два роки.
- Незважаючи на низьку мотивацію, щомісяця до окупаційної армії йде мінімум 35 000 військовослужбовців, але план мобілізації не виконується.
У Росії падає кількість осіб, які підписали контракт з армією. За останні два роки фіксується мінімальний показник.
Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Які проблеми з мобілізацією спостерігаються в Росії?
За інформацією ЦПД, в Росії є проблеми з мобілізацією. Так за другий квартал 2025 року лише 37,9 тисячі осіб підписали контракт з армією. Тоді як минулого року за цей період мобілізувалися 92,8 тисячі росіян – у 2,5 раза більше, ніж зараз.
Контрактників вже не завжди вистачає на покриття щотижневих безповоротних втрат армії Росії,
– пояснив Коваленко.
Очільник Центру зазначив, що Генштаб звітує про понад 1000 загиблих на фронті російських окупантів за добу.
У коментарі 24 Каналу військовий аналітик Ян Матвєєв заявив, що Росія намагається приховати реальний стан речей і намагається показувати сильне бажання громадян іти на фронт. Однак набір росіян до армії дійсно падає, план губернаторів з мобілізації не виконується. Через це навіть хворих окупантів з війська не комісують, а збирають в одному загоні.
Що відомо про мобілізацію в Росії?
Попри низьку мотивацію росіян, щомісяця до окупаційної армії йде мінімум 35 000 військовослужбовців.
У головному управлінні розвідки говорять, що з початку 2025 року підписано близько 280 000 контрактів. На війну йдуть громадяни, які засліплені пропагандою та бажанням заробити.
Начальник ГУР МО України вважає, що ймовірність мобілізації в Росії є реальною загрозою.
Водночас Буданов скептично оцінює можливість антивоєнних протестів у Росії у разі мобілізації. Водночас із Росії втекли сотні тисяч чоловіків призовного віку.
Кремль може оголосити нову хвилю часткової мобілізації наприкінці вересня 2025 року для підтримки тиску на українські війська через відсутність коштів на контрактників.