21 вересня, 00:00
Втрати перевищують поповнення: в ЦПД розповіли про проблеми з мобілізацією в Росії

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У Росії кількість підписаних контрактів з армією значно зменшилася, досягнувши мінімуму за останні два роки.
  • Незважаючи на низьку мотивацію, щомісяця до окупаційної армії йде мінімум 35 000 військовослужбовців, але план мобілізації не виконується.

У Росії падає кількість осіб, які підписали контракт з армією. За останні два роки фіксується мінімальний показник.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Які проблеми з мобілізацією спостерігаються в Росії?

За інформацією ЦПД, в Росії є проблеми з мобілізацією. Так за другий квартал 2025 року лише 37,9 тисячі осіб підписали контракт з армією. Тоді як минулого року за цей період мобілізувалися 92,8 тисячі росіян – у 2,5 раза більше, ніж зараз.

Контрактників вже не завжди вистачає на покриття щотижневих безповоротних втрат армії Росії,
– пояснив Коваленко.

Очільник Центру зазначив, що Генштаб звітує про понад 1000 загиблих на фронті російських окупантів за добу.

У коментарі 24 Каналу військовий аналітик Ян Матвєєв заявив, що Росія намагається приховати реальний стан речей і намагається показувати сильне бажання громадян іти на фронт. Однак набір росіян до армії дійсно падає, план губернаторів з мобілізації не виконується. Через це навіть хворих окупантів з війська не комісують, а збирають в одному загоні.

Що відомо про мобілізацію в Росії?

  • Попри низьку мотивацію росіян, щомісяця до окупаційної армії йде мінімум 35 000 військовослужбовців.
    У головному управлінні розвідки говорять, що з початку 2025 року підписано близько 280 000 контрактів. На війну йдуть громадяни, які засліплені пропагандою та бажанням заробити.

  • Начальник ГУР МО України вважає, що ймовірність мобілізації в Росії є реальною загрозою.
    Водночас Буданов скептично оцінює можливість антивоєнних протестів у Росії у разі мобілізації. Водночас із Росії втекли сотні тисяч чоловіків призовного віку.

  • Кремль може оголосити нову хвилю часткової мобілізації наприкінці вересня 2025 року для підтримки тиску на українські війська через відсутність коштів на контрактників.