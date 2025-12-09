Путин старается это скрыть: экс-глава разведки раскрыл, что сейчас сильно угрожает диктатору

Потери России на войне в Украине чрезвычайно высоки. Враг уже испытывает определенные проблемы с мобилизационным ресурсом.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Россия фактически имеет потери на уровне 1000 – 1200 личного состава в течение суток. За месяц это – 30 – 33 тысячи, что равняется примерно трем корпусам.

Как Россия пытается набирать людей на войну?

Как отметил Маломуж, Путин старается скрыть проблемы с набором в армию. Россия до сих пор не пошла на открытую мобилизацию. Там продолжают скрыто вербовать людей на войну. Но похоже на то, что и так уже не удается насобирать достаточное количество людей. Не зря там ввели призыв в течение всего года, а не только весной и осенью.

Также там давят на отдельные категории населения, которые имеют долги; проблемы с законом; на иностранцев, которые нелегально там находятся и так далее. Таким образом они пытаются набирать людей,

– сказал Маломуж.

Другая проблема – оккупанты, которым таки удается отслужить контракт и вернуться в Россию. Они рассказывают другим о том, что на самом деле происходит на фронте. Что шанс заработать деньги и вернуться живым – не такой и большой.

Поэтому там и не допускают уже массовой мобилизации, потому что настроения тогда будут крайне негативными. Нам нужно усиливать эту агитационную и пропагандистскую составляющую, чтобы российское население увидело, что перспектив на войне нет, а их мобилизация – дорога в один конец,

– сказал Маломуж.

Мобилизация в России: кратко