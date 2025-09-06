В России нет объявленной мобилизации по состоянию на сегодня, однако такая реальность может измениться, несмотря на то, что соответствующие меры станут "болезненными" для Москвы.

Такое заявление в интервью для "Апостроф TV" сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

Как Буданов оценивает такую вероятность?

Руководитель ГУР МО напомнил, что в 2022 году Россия провела частичную мобилизацию, что повлекло негативные последствия для Кремля. После этого Москва делала все возможное, для того, чтобы избежать соответствующих мер.

Отметим, что тогда это спровоцировало бегство из страны сотни тысяч мужчин призывного возраста. У Буданова спросили, возможно ли проведение мобилизации в России сейчас. Чиновник допускает такую вероятность развития событий.

Может, к сожалению, это серьезная угроза. Это болезненно будет для Российской Федерации, но это реалистично, и такая угроза, к сожалению, существует,

– ответил он.

По его словам, благодаря мобилизации россияне смогут быстро нарастить количество личного состава, что позволит "бросать их еще больше на мясо", чем это происходит сейчас, хотя и сейчас такое происходит довольно часто.

В то же время Буданов скептически оценил возможность начала антивоенных протестов в России в таком случае. Он допускает вероятность негативных настроений в обществе, как это было в 2022 году, однако без серьезных последствий.

Какой шанс проведения мобилизации в России