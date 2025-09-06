На жаль, це серйозна загроза, – Буданов про ймовірність проведення мобілізації у Росії
- Начальник ГУР МО України вважає, що ймовірність мобілізації в Росії є реальною загрозою.
- Водночас Буданов скептично оцінює можливість антивоєнних протестів у Росії у разі мобілізації.
У Росії немає оголошеної мобілізації станом на сьогодні, проте така реальність може змінитися, попри те, що відповідні заходи стануть "болісними" для Москви.
Таку заяву в інтерв'ю для "Апостроф TV" зробив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає 24 Канал.
Як Буданов оцінює таку ймовірність?
Керівник ГУР МО нагадав, що у 2022 році Росія провела часткову мобілізацію, що спричинило негативні наслідки для Кремля. Після цього Москва робила все можливе, для того, щоб уникнути відповідних заходів.
Зазначимо, що тоді це спровокувало втечу з країни сотні тисяч чоловіків призовного віку. У Буданова запитали, чи можливе проведення мобілізації у Росії зараз. Посадовець допускає таку ймовірність розвитку подій.
Може, на жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично, і така загроза, на жаль, існує,
– відповів він.
За його словами, завдяки мобілізації росіяни зможуть швидко наростити кількість особового складу, що дозволить "кидати їх ще більше на м'ясо", ніж це відбувається зараз, хоча і наразі таке стається досить часто.
Водночас Буданов скептично оцінив можливість початку антивоєнних протестів у Росії у такому разі. Він допускає ймовірність негативних настроїв у суспільстві, як це було у 2022 році, проте без серйозних наслідків.
Який шанс проведення мобілізації у Росії
Військовий аналітик Ян Матвєєв повідомляв, що чоловіків в Росії проживає ще відносно багато, але тих, хто готовий йти воювати й вмирати за Путіна, стає дедалі менше, зокрема через великі втрати російської армії.
Водночас російське військове командування почало масово збирати спеціалістів з Повітряно-космічних сил, зокрема ремонтників, техніків, заправників для відправки в Донецьку область, де ті братимуть участь в атаках.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин припускає, що зараз Володимир Путін може вдатися до часткової мобілізації у Росії, якщо йому не буде вистачати коштів для контрактників.
Своєю чергою Сирський нещодавно повідомляв, що з початку року у Росії створили 2 нові дивізії. Ще 8 хочуть сформувати до кінця 2025 року. Щомісяця ворог збільшує угруповання на близько 9 тисяч військових.