Отправка повестки по почте теперь считается ее официальным вручением, – нардеп Федиенко
- Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок автоматизации выдачи повесток, что упрощает процесс мобилизации и официально позволяет отправлять повестки по почте.
- Повестки будут печатать на основе данных из реестров военнообязанных, а Укрпочта будет доставлять их заказными письмами.
Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок автоматизации выдачи повесток, который упрощает процесс мобилизации и устраняет юридические пробелы. Отныне на почте можно получить повестку вполне официально.
Народный депутат Александр Федиенко рассказал об основных нововведениях, которые облегчат процесс мобилизации, передает 24 Канал.
К теме Мобилизация женщин: юрист объяснила, как происходит призыв и можно ли уволиться со службы
Что известно о новом официальном способе получения повесток?
Изменения направлены на повышение эффективности работы ТЦК через централизацию, цифровизацию и четкое регулирование механизмов вручения повесток.
Отныне повестки будут печатать не только местные ТЦК, но и Министерство обороны, областные ТЦК и государственные полиграфические предприятия, что разгрузит ТЦК и ускорит подготовку документов.
Повестки будут формировать на основе данных из реестров военнообязанных, которые обмениваются информацией с другими государственными базами, устраняя потребность в бумажных носителях.
Обратите внимание! По словам Федиенко, сейчас Укрпочта или другой почтовый оператор будет доставлять повестки заказными письмами, то есть отправка по почте теперь юридически приравнивается к личному вручению.
Ранее адвокаты могли оспаривать вручение по почте, но новый порядок устраняет эту лазейку.
Повестка, отправлена по почте, имеет такую же силу, как врученная в руки,
– подчеркнул Федиенко.
Минобороны или полиграфические предприятия готовят повестки по данным реестров и передают их Укрпочте для рассылки, что обеспечивает скорость и прозрачность.
Федиенко также отметил, что финансирование почтовых рассылок для ТЦК вызывает вопросы, но автоматизация уменьшит расходы. Новый порядок, по словам депутата, делает мобилизацию более эффективной, устраняет возможности для уклонения и укрепляет оборону Украины.
Правила мобилизации в Украине: последние изменения
В Украине во время военного положения отсрочку от мобилизации могут получить определенные категории граждан, в частности забронированные работники, лица с инвалидностью, родители детей с инвалидностью и некоторые другие.
Право на отсрочку по состоянию здоровья предоставляется людям с заболеваниями или тем, кто ухаживает за больными родственниками, но окончательное решение принимают медицинские комиссии при кластерных больницах.
- Женщины также могут вступать в ВСУ добровольно, проходя медосмотр и подписывая контракт.
- Уволиться со службы они могут из-за достижения предельного возраста, состояние здоровья, семейные обстоятельства или другие предусмотренные законом основания. Сейчас принудительная мобилизация женщин не применяется, хотя ее могут ввести в случае критической необходимости.
- В ТЦК уточнили условия мобилизации для мужчин, старше 50 лет. Их преимущественно мобилизуют на тыловые специальности.