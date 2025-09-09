Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок автоматизації видачі повісток, який спрощує процес мобілізації та усуває юридичні прогалини. Віднині на пошті можна отримати повістку цілком офіційно.

Народний депутат Олександр Федієнко розповів про основні нововведення, які полегшать процес мобілізації, передає 24 Канал.

Що відомо про новий офіційний спосіб отримання повісток?

Зміни спрямовані на підвищення ефективності роботи ТЦК через централізацію, цифровізацію та чітке регулювання механізмів вручення повісток.

Відтепер повістки друкуватимуть не лише місцеві ТЦК, а й Міністерство оборони, обласні ТЦК та державні поліграфічні підприємства, що розвантажить ТЦК і прискорить підготовку документів.

Повістки формуватимуть на основі даних із реєстрів військовозобов'язаних, які обмінюються інформацією з іншими державними базами, усуваючи потребу в паперових носіях.

Зверніть увагу! За словами Федієнка, нині Укрпошта або інший поштовий оператор доставлятиме повістки рекомендованими листами, тобто відправлення поштою тепер юридично прирівнюється до особистого вручення.

Раніше адвокати могли оскаржувати вручення поштою, але новий порядок усуває цю лазівку.

Повістка, надіслана поштою, має таку ж силу, як вручена в руки,

– наголосив Федієнко.

Міноборони чи поліграфічні підприємства готують повістки за даними реєстрів і передають їх Укрпошті для розсилки, що забезпечує швидкість і прозорість.

Федієнко також зазначив, що фінансування поштових розсилок для ТЦК викликає питання, але автоматизація зменшить витрати. Новий порядок, за словами депутата, робить мобілізацію ефективнішою, усуває можливості для ухилення та зміцнює оборону України.

