Некоторые категории мужчин призывного возраста могут получить отсрочку. В частности, по уходу за близкими родственниками.

Специалисты объяснили, относится ли дедушка к близким родственникам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.UA".

Смотрите также Украинцы в возрасте 60 и более лет уже могут поступать в ВСУ по контракту

Можно ли получить отсрочку по уходу за дедушкой?

Юристы объяснили, что дедушка подпадает под категорию близких родственников. Поэтому при необходимости, военнообязанные могут получить отсрочку.

Но, как отмечают адвокаты, для этого надо пройти немало этапов. В частности, нужно предоставить документ от врачебной консультативной комиссии, что лицо нуждается в постоянном уходе.

Так, Вы имеете такое право. Важно получить справку, подтверждающую потребность лица в постоянном уходе, дальше процедура стандартная,

– отметила юрист Ксения Левченко.

Адвокат Юрий Айвазян уточнил, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные:

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, заняты постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению врачей),

в случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы.

Получение отсрочек: последние новости