Відстрочка по догляду за дідусем: юристи пояснили, чи можливо це
- Юристи підтвердили, що дідусь вважається близьким родичем, і за потреби можна отримати відстрочку по догляду.
- Для отримання відстрочки потрібно надати довідку про потребу особи в постійному догляді.
Деякі категорії чоловіків призовного віку можуть отримати відстрочку. Зокрема, по догляду за близькими родичами.
Фахівці пояснили, чи відноситься дідусь до близьких родичів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на портал "Юристи.UA".
Чи можна отримати відстрочку по догляду за дідусем?
Юристи пояснили, що дідусь підпадає під категорію близьких родичів. Тому за потреби, військовозобов'язані можуть отримати відстрочку.
Але, як зауважують адвокати, для цього треба пройти чимало етапів. Зокрема, потрібно надати документ від лікарської консультативної комісії, що особа потребує постійного догляду.
Так, Ви маєте таке право. Важливо отримати довідку, що підтверджує потребу особи в постійному догляді, далі процедура стандартна,
– зауважила юристка Ксенія Левченко.
Адвокат Юрій Айвазян уточнив, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:
- члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком лікарів),
- у разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи.
Отримання відстрочок: останні новини
Наразі відстрочку можуть також отримати заброньовані працівники, особи з інвалідністю або ті, хто визнаний непридатним за висновком ВЛК, багатодітні батьки, громадяни, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час війни.
Тим часом ФОП не можуть отримати відстрочку від мобілізації лише через ведення бізнесу. Вони можуть претендувати на неї у випадку, якщо їхня діяльність критично важлива. Ще один варіант – обмеження щодо служби.
В Україні знову роздумують над тим, аби змінити правила надання відстрочки частині студентів. Посадовці зазначають, що значно зросла кількість осіб призовного віку, які вступають у виші.