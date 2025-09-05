Можно ли отменить статус "в розыске" без оплаты штрафа
- Статус "в розыске" может быть снят из-за процессуальных нарушений, таких как несвоевременное вручение повестки или отсутствие подтверждения ее получения.
- Даже после уплаты штрафа статус может сохраняться из-за технических сбоев в реестре, и для его снятия необходимо обновить данные и обратиться в ТЦК.
В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине граждане, состоящие на воинском учете, обязаны соблюдать установленные правила. В то же время возникают вопросы о возможности снятия с розыска в ТЦК и СП без уплаты штрафа.
Часто встречаются процессуальные нарушения, которые служат основанием для снятия с розыска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марии Ганиной для "РБК-Украина".
Как можно отменить статус "в розыске" без штрафа?
Ганина объяснила, что не всегда есть основания для снятия с розыска, в том числе во внесудебном порядке.
По ее словам, иногда основанием для отмены розыска могут стать процессуальные нарушения.
"Например, повестка была направлена не на указанный в "Резерв+" адрес, повестка прибыла на отделение позже, чем лицо должно было появиться в ТЦК, письмо с "Укрпочты" не вернулся в ТЦК и СП (соответственно отсутствуют сведения об уведомлении лица), закончились сроки привлечения к административной ответственности или ТЦК и СП не отметили, что лицо уже приходило по указанной повестке и тому подобное. Каждый случай уникален, поэтому нужно анализировать конкретную ситуацию", – подытожила Ганина.
Почему статус "в розыске" не исчезает даже после оплаты штрафа?
- Технические сбои в реестре "Оберіг" могут приводить к возвращению статуса "В розыске" после уплаты штрафа, даже если производство закрыто.
- Для устранения проблемы рекомендуется обновить данные в приложении, проверить наличие реального постановления и обратиться в ТЦК с заявлением о снятии розыска.