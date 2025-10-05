Пользователи соцсетей распространили видео, на котором двое мужчин в военной форме похитили кота. Люди предполагают, что они являются военнослужащими ТЦК.

Отсюда и появились слухи о так называемой "мобилизации" четвероногого. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП.

Как в ТЦК прокомментировали инцидент с "мобилизацией" кота?

В ТЦК считают, что обвинения в их адрес относительно похищения и якобы "мобилизации" кота свидетельствуют о "тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества". А также означают, что вражеской пропаганде удалось осквернить сердцевину украинского сопротивления россиянам, опорочить тех, кто комплектует войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления.

Мужчины в форме похитили кота: видео очевидцев

В ТЦК отмечают, что это худшее, что вообще могло произойти. Там отмечают, что как только в Украине объявили мобилизацию, кремлевская медиамашина включилась на полную. Они плевали и позорили ТЦК, ругались и пугали.

Но, разве они стерли наше сознание? Разве они отключили наше критическое мышление? Разве они превратили нас в стадо, для которого аббревиатура ТЦК стала жупелом только потому, что так захотели в Кремле?

В ТЦК отмечают, что оба мужчины на видео одеты в боевые рубашки, а уставом такая форма для военнослужащих центров комплектования не предусмотрена. Там добавляют, что неприязнь к ТЦК является исключительно враждебным нарративом и призывают уважать тех, кто обеспечивает защиту страны.

Конфликты с ТЦК: похожие случаи