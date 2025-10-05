Користувачі соцмереж поширили відео, на якому двоє чоловіків у військовій формі викрали кота. Люди припускають, що вони є військовослужбовцями ТЦК.

Звідси й з'явилися чутки про так звану "мобілізацію" чотирилапого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київський обласний ТЦК та СП.

Як у ТЦК прокоментували інцидент з "мобілізацією" кота?

У ТЦК вважають, що звинувачення на їхню адресу щодо викрадення і начебто "мобілізації" кота свідчать про "важку світоглядну ваду нашого суспільства". А також означають, що ворожій пропаганді вдалося осквернити серцевину українського опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує військо і забезпечує стримування окупаційного наступу.

Чоловіки у формі викрали кота: відео очевидців

У ТЦК зазначають, що це найгірше, що взагалі могло статися. Там наголошують, що як тільки в Україні оголосили мобілізацію, кремлівська медіамашина увімкнулася на повну. Вони плювали та ганьбили ТЦК, лаялися і лякали.

Але, хіба вони стерли нашу свідомість? Хіба вони відімкнули наше критичне мислення? Хіба вони перетворили нас на стадо, для якого абревіатура ТЦК стала жупелом лише тому, що так захотіли в Кремлі?

У ТЦК зауважують, що обоє чоловіків на відео одягнені у бойові сорочки, а статутом така форма для військовослужбовців центрів комплектування не передбачена. Там додають, що неприязнь до ТЦК є виключно ворожим наративом і закликають шанувати тих, хто забезпечує захист країни.

Конфлікти з ТЦК: схожі випадки