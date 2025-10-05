У мережі з'явилося відео з "мобілізацією" кота: як відреагували в ТЦК
- У ТЦК заперечують звинувачення у викраденні та "мобілізації" кота, вважаючи їх ворожою пропагандою.
- Там зазначають, що чоловіки на відео одягнені у форму, яка не відповідає статуту військовослужбовців центрів комплектування.
Користувачі соцмереж поширили відео, на якому двоє чоловіків у військовій формі викрали кота. Люди припускають, що вони є військовослужбовцями ТЦК.
Звідси й з'явилися чутки про так звану "мобілізацію" чотирилапого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київський обласний ТЦК та СП.
Як у ТЦК прокоментували інцидент з "мобілізацією" кота?
У ТЦК вважають, що звинувачення на їхню адресу щодо викрадення і начебто "мобілізації" кота свідчать про "важку світоглядну ваду нашого суспільства". А також означають, що ворожій пропаганді вдалося осквернити серцевину українського опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує військо і забезпечує стримування окупаційного наступу.
Чоловіки у формі викрали кота: відео очевидців
У ТЦК зазначають, що це найгірше, що взагалі могло статися. Там наголошують, що як тільки в Україні оголосили мобілізацію, кремлівська медіамашина увімкнулася на повну. Вони плювали та ганьбили ТЦК, лаялися і лякали.
Але, хіба вони стерли нашу свідомість? Хіба вони відімкнули наше критичне мислення? Хіба вони перетворили нас на стадо, для якого абревіатура ТЦК стала жупелом лише тому, що так захотіли в Кремлі?
– йдеться у повідомленні.
У ТЦК зауважують, що обоє чоловіків на відео одягнені у бойові сорочки, а статутом така форма для військовослужбовців центрів комплектування не передбачена. Там додають, що неприязнь до ТЦК є виключно ворожим наративом і закликають шанувати тих, хто забезпечує захист країни.
Конфлікти з ТЦК: схожі випадки
- На жаль, в Україні все частіше трапляються конфлікти між цивільними та військовослужбовцями ТЦК. Один з них стався під час планової перевірки документів 4 жовтня. Тоді в Київському районі Одеси громадяни заблокували службовий транспорт військових ТЦК та СП.
- Натомість у Волинській області спалахнула сварка між працівниками ТЦК і чоловіками, які проходили перевірку військових документів. Цивільні чинили опір військовим, через що ті вирішили застосувати сльозогінний газ.
- Окрім цього, у мережі поширили відео з дівчиною, яка ночує під будівлею ТЦК у Києві через мобілізацію свого чоловіка. Вона перебуває просто неба, а перехожі намагаються допомогти їй принаймні ліками чи теплими словами.