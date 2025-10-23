Молодые военнослужащие: кого могут мобилизовать до 25
- На военную службу могут мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
- Впрочем, есть определенные исключения и для младших украинцев со статусом военнообязанного.
Верховная Рада в очередной раз приняла решение о продлении действия военного положения до 3 февраля 2026 года. Вместе с этим в Украине будет продолжаться всеобщая мобилизация военнообязанных.
О ключевых моментах относительно призыва на службу рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Смотрите также Новые функции в приложении Армия+: переход бойцов между Нацгвардией и ВСУ теперь доступен онлайн
Могут ли мобилизовать в армию до 25 лет?
По общему правилу в Украине на военную службу могут мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако существуют исключения, когда призвать могут и младших – в возрасте до 25 лет.
В эту категорию попадают мужчины, которые уже имеют статус военнообязанного. Военнообязанными до 25 лет признаются те, кто:
- проходил срочную службу;
- служил по контракту в Вооруженных Силах Украины;
- отбывал альтернативную (невоенную) службу;
- работал в полиции, подразделениях МВД или Гостаможслужбы;
- окончил военную кафедру высшего учебного заведения.
К тому же под мобилизацию могут попасть лица, которых ВВК ранее признала непригодными к службе в мирное время, но пригодными в военное.
По новым правилам они считаются военнообязанными, даже если им еще не исполнилось 25 лет.
То есть призыв с 18 лет возможен только для тех, кто имеет соответствующую запись в военно-учетном документе.
Заметьте! Другие граждане до достижения 25 лет относятся к категории призывников и не подлежат мобилизации.
Однако мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет могут заключить контракт на военную службу в рамках программы "Контракт 18 – 24". На днях Кабинет Министров разрешил молодежи самостоятельно выбирать любую бригаду для службы.
Теперь программа охватывает все боевые подразделения Сил обороны, в частности 92-ю отдельную штурмовую бригаду.
Последние новости о мобилизации в Украине
В Тернопольском областном ТЦК сообщили, что отныне оповещения граждан в рамках мобилизационных мероприятий будет проходить с участием боевых подразделений. Такой подход, по словам военных, направлен на усиление обороноспособности страны в условиях российской агрессии.
В состав мобилизационных групп входят военные с боевым опытом, которые пользуются авторитетом среди собратьев. Их присутствие должно укрепить доверие к процессу мобилизации и гарантировать его законность.
Кроме того, женщины в Украине тоже могут добровольно присоединиться к Вооруженным Силам, где для них открыто как гражданские, так и боевые специальности.