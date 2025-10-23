Молодые военнослужащие: кого могут мобилизовать до 25

Верховная Рада в очередной раз приняла решение о продлении действия военного положения до 3 февраля 2026 года. Вместе с этим в Украине будет продолжаться всеобщая мобилизация военнообязанных.

О ключевых моментах относительно призыва на службу рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Могут ли мобилизовать в армию до 25 лет?

По общему правилу в Украине на военную службу могут мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако существуют исключения, когда призвать могут и младших – в возрасте до 25 лет.

В эту категорию попадают мужчины, которые уже имеют статус военнообязанного. Военнообязанными до 25 лет признаются те, кто:

проходил срочную службу;

служил по контракту в Вооруженных Силах Украины;

отбывал альтернативную (невоенную) службу;

работал в полиции, подразделениях МВД или Гостаможслужбы;

окончил военную кафедру высшего учебного заведения.

К тому же под мобилизацию могут попасть лица, которых ВВК ранее признала непригодными к службе в мирное время, но пригодными в военное.

По новым правилам они считаются военнообязанными, даже если им еще не исполнилось 25 лет.

То есть призыв с 18 лет возможен только для тех, кто имеет соответствующую запись в военно-учетном документе.

Заметьте! Другие граждане до достижения 25 лет относятся к категории призывников и не подлежат мобилизации.

Однако мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет могут заключить контракт на военную службу в рамках программы "Контракт 18 – 24". На днях Кабинет Министров разрешил молодежи самостоятельно выбирать любую бригаду для службы.

Теперь программа охватывает все боевые подразделения Сил обороны, в частности 92-ю отдельную штурмовую бригаду.

Последние новости о мобилизации в Украине