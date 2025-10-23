Об алгоритме перехода между воинскими частями проинформировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает 24 Канал.

Как военные смогут переводиться между подразделениями ВСУ и НГУ?

В Минобороны отметили, что военные отныне смогут переходить между ведомствами без бюрократических задержек, всего за несколько кликов.

Подать рапорт можно в разделе "Изменение места службы" в приложении Армия+. Необходимо лишь выбрать направление перевода – из ВСУ в НГУ или наоборот, а также добавить копию военного билета, удостоверения офицера или служебного удостоверения Нацгвардии.

Важно! К заявлению обязательно прилагается рекомендательное письмо от подразделения, в которое военный планирует перевестись.

Процедура предусматривает четкие сроки. Так, командир подразделения имеет до 48 часов, чтобы согласовать или отклонить соответствующий запрос. Если ответ не предоставлен в определенный срок, система автоматически засчитывает перевод как согласованный.

После этого кадровая служба проверяет представленные документы (до 7 дней), а финальное оформление перевода должно состояться не позднее чем через 30 дней.

В то же время для военнослужащих боевых частей предусмотрена отдельная норма. Их могут перевести в тыл только по заключению военно-врачебной комиссии, если текущая должность не соответствует состоянию здоровья.

Запуск цифровой подачи рапортов между ВСУ и НГУ – это очередной этап в реализации кадровых реформ в Силах обороны,

– резюмировал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Обратите внимание! Верховная Рада одобрила продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 3 февраля 2026 года.

