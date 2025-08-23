В Украине действует военное положение, обязывающее большинство мужчин 18 – 60 лет не покидать страну и быть готовыми стать в ряды Сил обороны. Однако есть 3 важных механизма, которые позволяют тем или иным лицам временно избежать призыва или выехать за границу.

Это бронирование, отсрочка и специальные разрешения на выезд из Украины, говорится в материале 24 Канала.

Кто может получить бронь в сентябре?

"Бронь" – это официальная отсрочка от мобилизации для работников важных предприятий, учреждений или организаций. Если человека забронировано, его не могут призвать на военную службу, пока действует бронирование.

Предприятия, которые имеют статус критически важных для экономики или обороны, могут бронировать часть своих работников.

Обычно разрешено бронировать до 50% военнообязанных работников. Другие должны оставаться в резерве на случай призыва. Однако есть исключения:

Оборонные предприятия и компании энергетического сектора могут бронировать до 100% персонала, который работает на критических проектах.

В прифронтовых общинах критически важные предприятия также могут полностью бронировать работников.

Кто еще может получить отсрочку?

Есть много оснований, по которым военнообязанный человек может получить отсрочку от призыва.

Основные причины для отсрочки:

Состояние здоровья – временная непригодность, подтвержденная медицинской комиссией.

Семейные обстоятельства, например: содержание трех и более детей до 18 лет; самостоятельное воспитание ребенка; беременная жена или жена с инвалидностью;опека над нетрудоспособными родственниками.

Должность или деятельность, в частности: госслужащие, народные депутаты, полицейские, учителя, ученые, волонтеры, резервисты и тому подобное.

В августе 2024 года перечень оснований для отсрочки был расширен.

Теперь отсрочку имеют также мужчины, чьи братья или сестры (включая сводных) погибли или пропали без вести на войне. Военные, которые пережили российский плен, не могут быть мобилизованы повторно без их согласия.

Лица с отсрочкой все равно относятся к мобилизационному резерву, но временно не подлежат призыву. Однако отсрочка не дает автоматического права на выезд за границу. Выезд возможен только по отдельным решениям или специальным программам. Например:

Студенты дневной формы обучения в иностранных вузах могут выехать на обучение при наличии подтверждающих документов.

Водители, волонтеры, спортсмены, артисты могут выезжать за границу по служебной или гуманитарной необходимости – но только по согласованию соответствующих госорганов.

Кто может выехать за границу?

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации из Украины имеют право выезжать:

мужчины, старше 60 лет;

лица, которые имеют инвалидность или постоянно непригодны к службе по состоянию здоровья;

родители трех и более детей (и воспитатели детей-сирот);

опекуны лиц с инвалидностью;

студенты иностранных учебных заведений (при наличии подтверждений и только достигнув 18 лет, а с сентября 2025 года, вероятно, до 22 лет включительно).

Также правительство позволяет выезжать мужчинам, которые имеют бронирование и направляются в служебные командировки от своих критически важных предприятий – по согласованию с ГНСУ.