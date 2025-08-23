В Україні діє воєнний стан, що зобов'язує більшість чоловіків 18 – 60 років не залишати країну та бути готовими стати до лав Сил оборони. Однак є 3 важливі механізми, які дозволяють тим чи іншим особам тимчасово уникнути призову або виїхати за кордон.

Це бронювання, відстрочка та спеціальні дозволи на виїзд з України, йдеться у матеріалі 24 Каналу.

Хто може отримати бронь у вересні?

"Бронь" – це офіційне відтермінування від мобілізації для працівників важливих підприємств, установ чи організацій. Якщо людину заброньовано, її не можуть призвати на військову службу, поки діє бронювання.

Підприємства, які мають статус критично важливих для економіки або оборони, можуть бронювати частину своїх працівників.

Зазвичай дозволено бронювати до 50% військовозобов'язаних працівників. Інші мають залишатися у резерві на випадок призову. Проте є винятки:

Оборонні підприємства та компанії енергетичного сектору можуть бронювати до 100% персоналу, який працює на критичних проєктах.

У прифронтових громадах критично важливі підприємства також можуть повністю бронювати працівників.

Хто ще може отримати відстрочку?

Є багато підстав, за якими військовозобов'язаний чоловік може отримати відстрочку від призову.

Основні причини для відстрочки:

Стан здоров'я – тимчасова непридатність, підтверджена медичною комісією.

Сімейні обставини, наприклад: утримання трьох і більше дітей до 18 років; самостійне виховання дитини; вагітна дружина або дружина з інвалідністю;опіка над непрацездатними родичами.

Посада або діяльність, зокрема: держслужбовці, народні депутати, поліцейські, вчителі, науковці, волонтери, резервісти тощо.

У серпні 2024 року перелік підстав для відстрочки було розширено.

Тепер відстрочку мають також чоловіки, чиї брати або сестри (включно зі зведеними) загинули або зникли безвісти на війні. Військові, які пережили російський полон, не можуть бути мобілізовані повторно без їхньої згоди.

Особи з відстрочкою все одно належать до мобілізаційного резерву, але тимчасово не підлягають призову. Однак відстрочка не дає автоматичного права на виїзд за кордон. Виїзд можливий лише за окремими рішеннями або спеціальними програмами. Наприклад:

Студенти денної форми навчання в іноземних вишах можуть виїхати на навчання за наявності підтверджувальних документів.

Водії, волонтери, спортсмени, артисти можуть виїжджати за кордон за службовою чи гуманітарною необхідністю – але тільки за погодженням відповідних держорганів.

Хто може виїхати за кордон?

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації з України мають право виїжджати:

чоловіки, старші за 60 років;

особи, які мають інвалідність або постійно непридатні до служби за станом здоров'я;

батьки трьох і більше дітей (та вихователі дітей-сиріт);

опікуни осіб з інвалідністю;

студенти іноземних навчальних закладів (за наявності підтверджень і лише досягнувши 18 років, а від вересня 2025 року, ймовірно, до 22 років включно).

Також уряд дозволяє виїжджати чоловікам, які мають бронювання і направляються у службові відрядження від своїх критично важливих підприємств – за погодженням з ДПСУ.