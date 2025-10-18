В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим между военнообязанными гражданами и военнослужащими ТЦК иногда возникают конфликты.

Адвокат адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик рассказала, куда жаловаться на нарушения военных центров комплектования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий "РБК-Украина".

В каких случаях можно пожаловаться на ТЦК?

По словам адвоката, обычно вопрос с неправомерными штрафами и другими незаконными действиями ТЦК советуют решать в суде. Однако это может затянуться на месяцы, а в Киеве и крупных городах придется ждать еще дольше. За это время мужчине могут направить еще несколько повесток.

В большинстве приходится закрывать производство только после уплаты штрафа. Можно прийти в ТЦК для решения этого вопроса лично, но надо понимать, если вы не имеете оснований для отсрочки, то вас там мобилизуют,

– отметила Гнатик.

