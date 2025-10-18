В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим між військовозобов'язаними громадянами та військовослужбовцями ТЦК іноді виникають конфлікти.

Адвокатка адвокатського об'єднання "Актум" Наталія Гнатик розповіла, куди скаржитись на порушення військових центрів комплектування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її коментар "РБК-Україна".

В яких випадках можна поскаржитися на ТЦК?

За словами адвокатки, зазвичай питання з неправомірними штрафами та іншими незаконними діями ТЦК радять вирішувати у суді. Однак це може затягнутись на місяці, а в Києві та великих містах доведеться чекати ще довше. За цей час чоловіку можуть направити ще кілька повісток.

У більшості доводиться закривати провадження тільки після сплати штрафу. Можна прийти в ТЦК для розв'язання цього питання особисто, але треба розуміти, якщо ви не маєте підстав для відстрочки, то вас там мобілізують,

– зазначила Гнатик.

