Могут ли забрать телефон по дороге в ТЦК и учебные центры
- Украинское законодательство не позволяет ТЦК или военным учебных центров изымать мобильные телефоны у военнообязанных или призывников.
- Командиры имеют право регламентировать порядок использования телефонов в воинских частях и учебных центрах, но не могут их изымать.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные мужчины подлежат призыву на службу.
Могут ли ТЦК забрать у них телефон во время мобилизации или по дороге в учебный центр – сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста Евгения Булименко "РБК-Украина".
Смотрите также ТЦК в гражданском: могут ли военные проводить оповещение не по форме
Позволяет ли закон ТЦК забирать телефоны у военнообязанных?
По словам Булименко, украинское законодательство не позволяет военным учебных центров или сотрудникам ТЦК изымать мобильные телефоны у военнослужащих или призывников. Право собственности является неприкосновенным и, согласно статьей 41 Конституции Украины, каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью.
Такое же положение закрепляет и статья 319 Гражданского кодекса, которая определяет, что государство не вмешивается в осуществление собственником права собственности, а ограничение возможно только в случаях, установленных законом.
Сейчас ни один закон не предоставляет военнослужащим учебных центров ВСУ или работникам ТЦК полномочий изымать мобильные телефоны у граждан. Однако командиры имеют право регламентировать порядок использования телефонов в воинских частях и учебных центрах.
Речь идет не об изъятии устройства, а именно об ограничении времени или мест, где мобильные телефоны разрешены.
Какие полномочия имеют ТЦК: коротко о главном
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право проверять документы военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время мобилизации.
Им также разрешается проводить фото- и видеофиксацию процесса проверки документов и использовать специальные технические средства для доступа к Реестру (кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов Украины, военнообязанных и резервистов, которые находятся у них на воинском учете).
Кроме этого, военные ТЦК могут обращаться в суд с просьбой о временном ограничении права на управление транспортными средствами во время мобилизации для лиц, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей.