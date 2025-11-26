Могут ли забрать телефон по дороге в ТЦК и учебные центры

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные мужчины подлежат призыву на службу.

Могут ли ТЦК забрать у них телефон во время мобилизации или по дороге в учебный центр – сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста Евгения Булименко "РБК-Украина".

Позволяет ли закон ТЦК забирать телефоны у военнообязанных?

По словам Булименко, украинское законодательство не позволяет военным учебных центров или сотрудникам ТЦК изымать мобильные телефоны у военнослужащих или призывников. Право собственности является неприкосновенным и, согласно статьей 41 Конституции Украины, каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью.

Такое же положение закрепляет и статья 319 Гражданского кодекса, которая определяет, что государство не вмешивается в осуществление собственником права собственности, а ограничение возможно только в случаях, установленных законом.

Сейчас ни один закон не предоставляет военнослужащим учебных центров ВСУ или работникам ТЦК полномочий изымать мобильные телефоны у граждан. Однако командиры имеют право регламентировать порядок использования телефонов в воинских частях и учебных центрах.

Речь идет не об изъятии устройства, а именно об ограничении времени или мест, где мобильные телефоны разрешены.

Какие полномочия имеют ТЦК: коротко о главном