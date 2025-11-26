Чи можуть забрати телефон дорогою до ТЦК і навчальних центрів
- Українське законодавство не дозволяє ТЦК чи військовим навчальних центрів вилучати мобільні телефони у військовозобов'язаних чи призовників.
- Командири мають право регламентувати порядок використання телефонів у військових частинах та навчальних центрах, але не можуть їх вилучати.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані чоловіки підлягають призову на службу.
Чи можуть ТЦК забрати у них телефон під час мобілізації чи дорогою до навчального центру – повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юриста Євгена Буліменка "РБК-Україна".
Чи дозволяє закон ТЦК забирати телефони у військовозобов'язаних?
За словами Буліменка, українське законодавство не дозволяє військовим навчальних центрів або співробітникам ТЦК вилучати мобільні телефони у військовослужбовців чи призовників. Право власності є недоторканним і, згідно зі статтею 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.
Таке ж положення закріплює і стаття 319 Цивільного кодексу, яка визначає, що держава не втручається у здійснення власником права власності, а обмеження можливе лише у випадках, встановлених законом.
Наразі жоден закон не надає військовослужбовцям навчальних центрів ЗСУ чи працівникам ТЦК повноважень вилучати мобільні телефони у громадян. Однак командири мають право регламентувати порядок використання телефонів у військових частинах та навчальних центрах.
Йдеться не про вилучення пристрою, а саме про обмеження часу або місць, де мобільні телефони дозволені.
Які повноваження мають ТЦК: коротко про головне
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право перевіряти документи військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років під час мобілізації.
Їм також дозволяється проводити фото- та відеофіксацію процесу перевірки документів і використовувати спеціальні технічні засоби для доступу до Реєстру (крім співробітників СБУ та розвідувальних органів України, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають у них на військовому обліку).
Окрім цього, військові ТЦК можуть звертатися до суду з проханням про тимчасове обмеження права на керування транспортними засобами під час мобілізації для осіб, які ухиляються від виконання своїх обов’язків.