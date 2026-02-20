Что делать, если пришла повестка во время учебы

Во время действия мобилизации и военного положения в Украине могут призвать и студентов. То есть прислать им повестку, пока они еще учатся.

Это не является нарушением законодательства. Детали сообщили в адвокатском объединении "Актум".

Смотрите также Мобилизация отца-одиночки в Кривом Роге: почему мужчину забрали в ТЦК вполне законно

Могут ли меня мобилизовать до 25 лет, если я студент?

Да. Поэтому нужно убедиться, что вы приняли необходимые меры по получению отсрочки.

Даже если вы относитесь к категории лиц, которые имеют право на отсрочку, однако не оформили ее, вас могут мобилизовать. Если в Резерв+ имеется информация об отсрочке, волноваться не стоит,

– уточнили юристы.

Важно! На бакалавриате будут учиться не четыре, а три года. А вот в школе придется грызть гранит науки 12 лет. Реформа старшей школы начнется в 2027 году.

Другие новости о мобилизации