Что делать, если пришла повестка во время учебы
- Студентов могут мобилизовать во время военного положения, если они не оформили отсрочку.
- Важно убедиться, что информация об отсрочке зарегистрирована в Резерв+.
Во время действия мобилизации и военного положения в Украине могут призвать и студентов. То есть прислать им повестку, пока они еще учатся.
Это не является нарушением законодательства. Детали сообщили в адвокатском объединении "Актум".
Могут ли меня мобилизовать до 25 лет, если я студент?
Да. Поэтому нужно убедиться, что вы приняли необходимые меры по получению отсрочки.
Даже если вы относитесь к категории лиц, которые имеют право на отсрочку, однако не оформили ее, вас могут мобилизовать. Если в Резерв+ имеется информация об отсрочке, волноваться не стоит,
– уточнили юристы.
Другие новости о мобилизации
Студенты, которые поступили в университеты сразу после школы, не имеют проблем с отсрочкой от мобилизации. Ведь речь о получении последовательного уровня образования.
Мобилизовать до 25 лет могут резервистов. Но отсутствие статуса резервиста не гарантирует защиты от мобилизации, если вы военнообязанный.
Народный депутат Федор Вениславский обратил внимание, что сейчас есть много поступающих 40 – 50 лет. Вероятно, они пробуют уклониться от мобилизации.