20 февраля, 16:09
Что делать, если пришла повестка во время учебы

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • Студентов могут мобилизовать во время военного положения, если они не оформили отсрочку.
  • Важно убедиться, что информация об отсрочке зарегистрирована в Резерв+.

Во время действия мобилизации и военного положения в Украине могут призвать и студентов. То есть прислать им повестку, пока они еще учатся.

Это не является нарушением законодательства. Детали сообщили в адвокатском объединении "Актум".

Могут ли меня мобилизовать до 25 лет, если я студент?

Да. Поэтому нужно убедиться, что вы приняли необходимые меры по получению отсрочки.

Даже если вы относитесь к категории лиц, которые имеют право на отсрочку, однако не оформили ее, вас могут мобилизовать. Если в Резерв+ имеется информация об отсрочке, волноваться не стоит,
– уточнили юристы.

  • Студенты, которые поступили в университеты сразу после школы, не имеют проблем с отсрочкой от мобилизации. Ведь речь о получении последовательного уровня образования.

  • Мобилизовать до 25 лет могут резервистов. Но отсутствие статуса резервиста не гарантирует защиты от мобилизации, если вы военнообязанный.

  • Народный депутат Федор Вениславский обратил внимание, что сейчас есть много поступающих 40 – 50 лет. Вероятно, они пробуют уклониться от мобилизации.