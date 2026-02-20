Що робити, якщо прийшла повістка під час навчання

Під час дії мобілізації і воєнного стану в Україні можуть призвати і студентів. Тобто надіслати їм повістку, доки вони ще вчаться.

Це не є порушенням законодавства. Деталі повідомили в адвокатському об'єднанні "Актум".

Чи можуть мене мобілізувати до 25 років, якщо я студент?

Так. А тому потрібно пересвідчитися, що ви вжили необідні заходи щодо отримання відстрочки.

Навіть якщо ви належите до категорії осіб, які мають право на відстрочку, однак не оформили її, вас можуть мобілізувати. Якщо у Резерв+ наявна інформація про відстрочку, хвилюватися не варто,

– уточнили юристи.

Важливо! На бакалавраті вчитимуться не чотири, а три роки. А от у школі доведеться гризти граніт науки 12 років. Реформа старшої школи розпочнеться в 2027 році.

