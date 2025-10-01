В Раде рассказали, сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно
- Ежемесячно в Украине на службу приходит около 30 тысяч человек через мобилизацию и рекрутинг.
- Изменения в мобилизационных процессах не планируются, поскольку они уже урегулированы на законодательном уровне.
Ежемесячно на службу в украинскую армию прибывает около 30 тысяч граждан. В расчет берется как мобилизация, так система рекрутинга.
Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.
Сколько людей мобилизуют в ВСУ ежемесячно?
Вениславский отметил, что пока в Верховную Раду не поступало никаких новых законодательных инициатив или запросов от сектора безопасности и обороны, Генштаба, Главнокомандующего ВСУ или Министерства обороны по совершенствованию мобилизационных процессов. По его словам, все необходимые правовые механизмы уже были приняты ранее.
Относительно темпов мобилизации, то, как подчеркнул Вениславский, это вопрос компетенции Вооруженных Сил, Генерального штаба и Минобороны.
По моей информации, которая есть и в Комитете, которая, по большому счету, обнародуется президентом, мобилизационные процессы продолжаются где-то примерно на одном уровне, то есть до 30 тысяч ежемесячно граждан Украины прибывают на военную службу совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу,
– отметил он.
Депутат подчеркнул, что резких изменений в этих показателях не наблюдается: процесс происходит планово и в соответствии с действующим законодательством о военном положении и всеобщей мобилизации.
Кого могут мобилизовать в октябре 2025 года?
Прежде всего мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые уже проходили службу или имеют военное образование и были признаны годными военно-врачебной комиссией (ВВК).
Кроме того, могут быть призваны и граждане без боевого опыта в возрасте от 25 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку или бронирование.
К службе привлекают и тех, кто ранее был снят с учета, но по результатам повторной проверки в ВВК получил статус годного. Это касается и бывших "ограниченно годных" – решение по ним принимает ВВК.
Отдельно предусмотрена возможность службы на небоевых должностях для мужчин старше 60 лет.