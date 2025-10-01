У Раді розповіли, скільки людей мобілізують в Україні щомісяця
- Щомісяця в Україні на службу приходить близько 30 тисяч осіб через мобілізацію та рекрутинг.
- Зміни в мобілізаційних процесах не плануються, оскільки вони вже врегульовані на законодавчому рівні.
Щомісяця на службу до українського війська прибуває близько 30 тисяч громадян. У розрахунок береться як мобілізація, так система рекрутингу.
Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.
Скільки людей мобілізують до ЗСУ щомісяця?
Веніславський зауважив, що наразі до Верховної Ради не надходило жодних нових законодавчих ініціатив чи запитів від сектору безпеки й оборони, Генштабу, Головнокомандувача ЗСУ чи Міністерства оборони щодо удосконалення мобілізаційних процесів. За його словами, усі необхідні правові механізми вже були ухвалені раніше.
Щодо темпів мобілізації, то, як підкреслив Веніславський, це питання компетенції Збройних Сил, Генерального штабу та Міноборони.
За моєю інформацією, яка є і в Комітеті, яка, за великим рахунком, оприлюднюється президентом, мобілізаційні процеси тривають десь приблизно на одному рівні, тобто до 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом,
– зазначив він.
Депутат підкреслив, що різких змін у цих показниках не спостерігається: процес відбувається планово і відповідно до чинного законодавства про воєнний стан і загальну мобілізацію.
Кого можуть мобілізувати у жовтні 2025 року?
Передусім мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які вже проходили службу або мають військову освіту та були визнані придатними військово-лікарською комісією (ВЛК).
Крім того, можуть бути призвані й громадяни без бойового досвіду у віці від 25 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку чи бронювання.
До служби залучають і тих, хто раніше був знятий з обліку, але за результатами повторної перевірки у ВЛК отримав статус придатного. Це стосується і колишніх "обмежено придатних" – рішення щодо них ухвалює ВЛК.
Окремо передбачена можливість служби на небойових посадах для чоловіків старших за 60 років.