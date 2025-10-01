Щомісяця на службу до українського війська прибуває близько 30 тисяч громадян. У розрахунок береться як мобілізація, так система рекрутингу.

Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.

Дивіться також Ведучий телемарафону та відомий журналіст Вадим Карп'як вирішив мобілізуватися

Скільки людей мобілізують до ЗСУ щомісяця?

Веніславський зауважив, що наразі до Верховної Ради не надходило жодних нових законодавчих ініціатив чи запитів від сектору безпеки й оборони, Генштабу, Головнокомандувача ЗСУ чи Міністерства оборони щодо удосконалення мобілізаційних процесів. За його словами, усі необхідні правові механізми вже були ухвалені раніше.

Щодо темпів мобілізації, то, як підкреслив Веніславський, це питання компетенції Збройних Сил, Генерального штабу та Міноборони.

За моєю інформацією, яка є і в Комітеті, яка, за великим рахунком, оприлюднюється президентом, мобілізаційні процеси тривають десь приблизно на одному рівні, тобто до 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом,

– зазначив він.

Депутат підкреслив, що різких змін у цих показниках не спостерігається: процес відбувається планово і відповідно до чинного законодавства про воєнний стан і загальну мобілізацію.

Кого можуть мобілізувати у жовтні 2025 року?