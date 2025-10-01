Про це він заявив у етері телемарафону в середу, 1 жовтня. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Факти".
Чому ведучий вирішив мобілізуватися?
За словами Карп'яка, мобілізація до війська – це його свідомий крок. Чоловік наголосив, що любить своїх дітей і не хоче передавати їм війну у спадок.
Я сотні разів повторював у етері, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них. Бо, як сказав мені розумний чоловік: треба жити так, як проповідуєш,
– пояснив журналіст.
Ведучий розповів про своє рішення в етері: дивіться відео
Також Карп'як повідомив, що планує завершити свої "цивільні справи", зокрема закрити всі робочі проєкти, протягом двох тижнів. Опісля його чекає базова загальновійськова підготовка.
Зверніть увагу! Нещодавно стало відомо про мобілізацію Дениса Бігуса – очільника редакції Bigus.Info. Нагадаємо, ще у 2022 році журналіст вступив до лав добровольців, однак опісля звільнився зі служби.
Що відомо про Вадима Карп'яка?
Вадим Карп'як народився 27 січня 1977 року в місті Коломия Івано-Франківської області.
Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Теорія культури" (бакалавр) та "Політичні науки" (магістр).
Працював ведучим на "Радіо Столиці", першій київській ФМ-станції формату альтернативної музики, та випусковим редактором "Сніданку з 1+1".
У вересні 2016 року став ведучим політичного ток-шоу "Свобода Слова" на каналі ICTV, а від 2019 року – ведучим авторської програми "Про закон і благодать" на Радіо Культура.
У червні 2022 року отримав орден "За заслуги" III ступеня за вагомий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, мужність та самовідданість під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Росії, а також за багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність.
Разом із дружиною Тетяною Пушновою виховує двох дітей – Марту та Ореста. Також має сина Марка від першого шлюбу.