Про це він заявив у етері телемарафону в середу, 1 жовтня. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Факти".

Чому ведучий вирішив мобілізуватися?

За словами Карп'яка, мобілізація до війська – це його свідомий крок. Чоловік наголосив, що любить своїх дітей і не хоче передавати їм війну у спадок.

Я сотні разів повторював у етері, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них. Бо, як сказав мені розумний чоловік: треба жити так, як проповідуєш,

– пояснив журналіст.

Також Карп'як повідомив, що планує завершити свої "цивільні справи", зокрема закрити всі робочі проєкти, протягом двох тижнів. Опісля його чекає базова загальновійськова підготовка.

Зверніть увагу! Нещодавно стало відомо про мобілізацію Дениса Бігуса – очільника редакції Bigus.Info. Нагадаємо, ще у 2022 році журналіст вступив до лав добровольців, однак опісля звільнився зі служби.

Що відомо про Вадима Карп'яка?