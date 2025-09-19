Могут ли студенты потерять отсрочку из-за трудоустройства: объяснение юриста
- Трудоустройство студентов не является основанием для отмены отсрочки от мобилизации, если они учатся на дневной форме.
- Студенты должны посещать занятия и сдавать зачеты и экзамены, иначе их могут отчислить, что станет основанием для аннулирования отсрочки.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Однако студенты в определенных случаях могут получить отсрочку от призыва.
Юристы рассказали, возможно ли аннулирование отсрочки, если студент устроится на работу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юристи.UA".
Что говорят юристы об отсрочке для студентов?
По словам юриста Максима Горностая, трудоустройство студентов не является основанием для отмены отсрочки от мобилизации. Главным условием ее сохранения является обучение на дневной форме и соблюдение принципа последовательности получения образования.
Однако студент должен посещать занятия и сдавать учебные зачеты и экзамены в соответствии с графиком. Специалист также обратил внимание, что могут проводиться проверки посещаемости студентов призывного возраста.
Если выяснится, что студент систематически пропускает пары и фактически не учится, его могут отчислить из университета. В таком случае ТЦК получат основания для аннулирования отсрочки и дальнейшей мобилизации.
Отсрочка для студентов: что стоит знать?
Правительство Украины изменило правила отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей, во избежание использования обучения как способа уклонения от военной службы. Теперь ее будут предоставлять только при соблюдении определенных условий, таких как возраст, форма обучения и наличие ученой степени.
Заметим, что во время каникул студент не теряет права на отсрочку. Однако это не касается того периода, когда лицо закончило бакалавриат и планирует поступать на магистратуру в сентябре. Отсрочка не действует и во время периода вступительной кампании в аспирантуру после магистратуры.