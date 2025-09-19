Юристы рассказали, возможно ли аннулирование отсрочки, если студент устроится на работу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юристи.UA".

Что говорят юристы об отсрочке для студентов?

По словам юриста Максима Горностая, трудоустройство студентов не является основанием для отмены отсрочки от мобилизации. Главным условием ее сохранения является обучение на дневной форме и соблюдение принципа последовательности получения образования.

Однако студент должен посещать занятия и сдавать учебные зачеты и экзамены в соответствии с графиком. Специалист также обратил внимание, что могут проводиться проверки посещаемости студентов призывного возраста.

Если выяснится, что студент систематически пропускает пары и фактически не учится, его могут отчислить из университета. В таком случае ТЦК получат основания для аннулирования отсрочки и дальнейшей мобилизации.

Отсрочка для студентов: что стоит знать?