В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Однак студенти в певних випадках можуть отримати відстрочку від призову.

Юристи розповіли, чи можливе анулювання відстрочки, якщо студент влаштується на роботу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юристи.UA".

Дивіться також Чи готові виші до впровадження базової загальновійськової підготовки

Що кажуть юристи про відстрочку для студентів?

За словами юриста Максима Горностая, працевлаштування студентів не є підставою для скасування відстрочки від мобілізації. Головною умовою її збереження є навчання на денній формі та дотримання принципу послідовності здобуття освіти.

Однак студент має відвідувати заняття та складати навчальні заліки й іспити відповідно до графіка. Фахівець також звернув увагу, що можуть проводитися перевірки відвідуваності студентів призовного віку.

Якщо з’ясується, що студент систематично пропускає пари й фактично не навчається, його можуть відрахувати з університету. У такому випадку ТЦК отримають підстави для анулювання відстрочки та подальшої мобілізації.

Відстрочка для студентів: що варто знати?