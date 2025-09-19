Укр Рус
19 вересня, 18:56
Чи можуть студенти втратити відстрочку через працевлаштування: пояснення юриста

Надія Батюк
Основні тези
  • Працевлаштування студентів не є підставою для скасування відстрочки від мобілізації, якщо вони навчаються на денній формі.
  • Студенти повинні відвідувати заняття та складати заліки й іспити, інакше їх можуть відрахувати, що стане підставою для анулювання відстрочки.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Однак студенти в певних випадках можуть отримати відстрочку від призову.

Юристи розповіли, чи можливе анулювання відстрочки, якщо студент влаштується на роботу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юристи.UA".

Що кажуть юристи про відстрочку для студентів?

За словами юриста Максима Горностая, працевлаштування студентів не є підставою для скасування відстрочки від мобілізації. Головною умовою її збереження є навчання на денній формі та дотримання принципу послідовності здобуття освіти.

Однак студент має відвідувати заняття та складати навчальні заліки й іспити відповідно до графіка. Фахівець також звернув увагу, що можуть проводитися перевірки відвідуваності студентів призовного віку. 

Якщо з’ясується, що студент систематично пропускає пари й фактично не навчається, його можуть відрахувати з університету. У такому випадку ТЦК отримають підстави для анулювання відстрочки та подальшої мобілізації.

Відстрочка для студентів: що варто знати?

  • Уряд України змінив правила відстрочки від мобілізації для студентів і викладачів, щоб уникнути використання навчання як способу ухилення від військової служби. Тепер її надаватимуть лише при дотриманні певних умов, таких як вік, форма навчання та наявність наукового ступеня.

  • Зауважимо, що під час канікул студент не втрачає права на відстрочку. Однак це не стосується того періоду, коли особа закінчила бакалаврат і планує вступати на магістратуру у вересні. Відстрочка не діє і під час періоду вступної кампанії в аспірантуру після магістратури.