Чи можуть студенти втратити відстрочку через працевлаштування: пояснення юриста
- Працевлаштування студентів не є підставою для скасування відстрочки від мобілізації, якщо вони навчаються на денній формі.
- Студенти повинні відвідувати заняття та складати заліки й іспити, інакше їх можуть відрахувати, що стане підставою для анулювання відстрочки.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Однак студенти в певних випадках можуть отримати відстрочку від призову.
Юристи розповіли, чи можливе анулювання відстрочки, якщо студент влаштується на роботу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юристи.UA".
Дивіться також Чи готові виші до впровадження базової загальновійськової підготовки
Що кажуть юристи про відстрочку для студентів?
За словами юриста Максима Горностая, працевлаштування студентів не є підставою для скасування відстрочки від мобілізації. Головною умовою її збереження є навчання на денній формі та дотримання принципу послідовності здобуття освіти.
Однак студент має відвідувати заняття та складати навчальні заліки й іспити відповідно до графіка. Фахівець також звернув увагу, що можуть проводитися перевірки відвідуваності студентів призовного віку.
Якщо з’ясується, що студент систематично пропускає пари й фактично не навчається, його можуть відрахувати з університету. У такому випадку ТЦК отримають підстави для анулювання відстрочки та подальшої мобілізації.
Відстрочка для студентів: що варто знати?
Уряд України змінив правила відстрочки від мобілізації для студентів і викладачів, щоб уникнути використання навчання як способу ухилення від військової служби. Тепер її надаватимуть лише при дотриманні певних умов, таких як вік, форма навчання та наявність наукового ступеня.
Зауважимо, що під час канікул студент не втрачає права на відстрочку. Однак це не стосується того періоду, коли особа закінчила бакалаврат і планує вступати на магістратуру у вересні. Відстрочка не діє і під час періоду вступної кампанії в аспірантуру після магістратури.