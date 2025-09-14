Про це заявила старша аналітикиня Центру ініціатив "Повернись живим" Ярослава Братусь в інтерв'ю Громадському радіо. Про це інформує 24 Канал.

Чому виші не готові до впровадження БЗВП?

Братусь зазначає: у вишах вже розпочалось викладання курсу БЗВП, а у Верховній Раді ще перебуває законопроєкт про запровадження дисципліни "Основи національного спротиву". Документ передбачає суттєве зменшення кількості практичних занять, і те, що після його вивчення не присвоюватимуть військово-облікову спеціальність.

Виглядає зараз здебільшого так, що ми хочемо зробити БЗВП для студентів "для галочки". Але це навчання має бути якісним і давати актуальні на 2025 рік знання та навички, які відповідають військово-обліковій спеціальності. Але в цих умовах, з тим, що ми маємо наразі, це неможливо,

– заявила вона.

І додала, що багато вишів не мають належної матеріально-технічної бази та кваліфікованих викладачів. Також під питанням – місце проходження практичної частини підготовки. У чинних навчальних центрах немає достатньої кількості інструкторів.

Братусь вважає, що у такому разі можна було б відкласти ініціативу на рік.

Що відомо базову загальновійськову підготовку?