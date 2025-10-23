Усилится ли мобилизация в Украине и по каким спискам будут призывать: детальное объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанных граждан могут призвать на службу.

Каких изменений ждать в процессе мобилизации в ближайшее время – сообщает 24 Канал.

Что известно об усилении мобилизации в Украине?

У Тернопольском областном ТЦК и СП заявили, что мобилизационные мероприятия по оповещению граждан отныне будут проходить с участием боевых подразделений. Там отмечают, что агрессия России требует постоянного укрепления обороноспособности государства и человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим.

В связи с этим Силы обороны проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений. Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди собратьев и общества.

Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности, ведь все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур.

В ТЦК и СП подчеркнули, что утверждение о том, что "воюют только бедные", является ложным. На передовой сегодня служат представители всех слоев населения – от предпринимателей, фермеров и врачей до учителей и ученых.

Также отмечается, что мобилизация сейчас происходит не только в общественных местах, но и в учреждениях, где находится социально активная молодежь, предприниматели и представители различных общественных групп. Такой подход, по словам представителей ТЦК, обеспечивает равенство всех перед законом и опровергает миф о "неравной мобилизации".

Военный эксперт Иван Тимочко в комментарии ТСН.ua отметил, что автоматическая постановка мужчин на воинский учет в Украине позволит местным органам быстрее реагировать на потребности мобилизации. Он также сообщил о возможном усилении мобилизации в ближайшее время.

Тимочко отметил, что сейчас мобилизация проводится в соответствии с имеющимися возможностями, ведь существует нехватка личного состава, но при этом важно сохранять баланс между мобилизационными мероприятиями и функционированием экономики.

