Усилится ли мобилизация в Украине и по каким спискам будут призывать: детальное объяснение
- В Тернопольском ТЦК и СП сообщили об участии боевых подразделений в мобилизационных мероприятиях для укрепления обороноспособности Украины.
- Мобилизационные мероприятия проходят в разных местах, включая учреждения с социально активной молодежью, для обеспечения равенства перед законом и опровержения мифа о "неравной мобилизации".
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанных граждан могут призвать на службу.
Каких изменений ждать в процессе мобилизации в ближайшее время – сообщает 24 Канал.
Что известно об усилении мобилизации в Украине?
У Тернопольском областном ТЦК и СП заявили, что мобилизационные мероприятия по оповещению граждан отныне будут проходить с участием боевых подразделений. Там отмечают, что агрессия России требует постоянного укрепления обороноспособности государства и человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим.
В связи с этим Силы обороны проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений. Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди собратьев и общества.
Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности, ведь все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур.
В ТЦК и СП подчеркнули, что утверждение о том, что "воюют только бедные", является ложным. На передовой сегодня служат представители всех слоев населения – от предпринимателей, фермеров и врачей до учителей и ученых.
Также отмечается, что мобилизация сейчас происходит не только в общественных местах, но и в учреждениях, где находится социально активная молодежь, предприниматели и представители различных общественных групп. Такой подход, по словам представителей ТЦК, обеспечивает равенство всех перед законом и опровергает миф о "неравной мобилизации".
Военный эксперт Иван Тимочко в комментарии ТСН.ua отметил, что автоматическая постановка мужчин на воинский учет в Украине позволит местным органам быстрее реагировать на потребности мобилизации. Он также сообщил о возможном усилении мобилизации в ближайшее время.
Тимочко отметил, что сейчас мобилизация проводится в соответствии с имеющимися возможностями, ведь существует нехватка личного состава, но при этом важно сохранять баланс между мобилизационными мероприятиями и функционированием экономики.
Мобилизация в Украине: коротко о главном
В ноябре этого года мобилизовать могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с опытом службы или военным образованием, которые признаны годными ВВК и не имеют отсрочки или брони, мужчин от 25 до 60 лет без опыта службы, если они не имеют отсрочки или бронирования.
Юноши от 18 до 24 лет могут добровольно заключить контракт с Силами обороны и получить финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона гривен.
В определенных случаях военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации. Она доступна студентам, лицам с инвалидностью или тем, кто признан непригодным по заключению ВВК, родителям трех и более несовершеннолетних детей, гражданам, которые осуществляют уход за больными родителями и тому подобное.