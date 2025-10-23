Чи посилиться мобілізація в Україні та за якими списками будуть призивати: детальне пояснення

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаних громадян можуть призвати на службу.

Яких змін чекати в процесі мобілізації найближчим часом – повідомляє 24 Канал.

Що відомо про посилення мобілізації в Україні?

У Тернопільському обласному ТЦК та СП заявили, що мобілізаційні заходи з оповіщення громадян відтепер відбуватимуться за участю бойових підрозділів. Там зазначають, що агресія Росії вимагає постійного зміцнення обороноздатності держави й людський капітал в розрізі мобілізаційних заходів є визначальним.

У зв'язку з цим Сили оборони проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства.

Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності, адже всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії зі співробітниками Національної поліції та інших силових структур.

У ТЦК та СП підкреслили, що твердження про те, що "воюють лише бідні", є неправдивим. На передовій сьогодні служать представники всіх верств населення – від підприємців, фермерів та лікарів до учителів і науковців.

Також зазначається, що мобілізація наразі відбувається не лише у громадських місцях, а й у закладах, де перебуває соціально активна молодь, підприємці та представники різних громадських груп. Такий підхід, за словами представників ТЦК, забезпечує рівність усіх перед законом і спростовує міф про "нерівну мобілізацію".

Військовий експерт Іван Тимочко у коментарі ТСН.ua зазначив, що автоматичне взяття чоловіків на військовий облік в Україні дозволить місцевим органам швидше реагувати на потреби мобілізації. Він також повідомив про можливе посилення мобілізації найближчим часом.

Тимочко зазначив, що наразі мобілізація проводиться відповідно до наявних можливостей, адже існує нестача особового складу, але при цьому важливо зберігати баланс між мобілізаційними заходами та функціонуванням економіки.

