Чтобы человеку, который имеет право на отсрочку, доказать его законно, необходимо иметь ряд документов. Их можно подать в ТЦК и СП или же отправить онлайн через приложение Резерв+.

Какие документы нужны для оформления отсрочки?

Независимо от оснований отсрочки гражданин обязательно должен предоставить к пакету документов паспорт, письменное заявление, идентификационный код и военно-учетные документы (приписное или военный билет). Есть также дополнительные документы, предоставив которые военнообязанный может получить отсрочку.

Для сиделок за тяжелобольным родственником важно подать доказательства, что именно вы должны получить отсрочку. Это:

медицинская справка от МСЭК или врачебно-консультативной комиссии и документ о назначении социальной помощи;

свидетельство о рождении военнообязанного;

документы, удостоверяющие инвалидность лица, нуждающегося в уходе: пенсионное удостоверение;

заключение военно-врачебной комиссии (ВВК).

ТЦК могут также потребовать дополнительные документы в зависимости от конкретной ситуации. Среди них:

свидетельства о рождении братьев или сестер (для подтверждения отсутствия других держателей);

свидетельство о браке;

документы об инвалидности других лиц, которые могли бы осуществлять уход;

справка о размере пенсии лица с инвалидностью;

заявление лица с инвалидностью, подтверждающее факт ухода;

акты обследования жилищных условий;

паспорта других родственников;

выписки из ГРАГСа о родственных связях или отсутствии других держателей;

документы, подтверждающие пребывание потенциальных содержателей под арестом или в местах лишения свободы; недееспособность или потребность в уходе;

справки о материальном состоянии лица с инвалидностью;

письменные свидетельства соседей в качестве подтверждения ухода;

свидетельства о смерти родственников, которые могли бы осуществлять уход.

Добавим, что люди, которым оформляется бронирование, должны иметь соответствующий приказ Министерства экономики о бронировании.

Мужчины, которым отсрочка будет предоставляться из-за инвалидности, должны приложить к пакету документов справку МСЭК и пенсионное удостоверение.

Лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка, также должны иметь свидетельство о рождении этого ребенка, судебное решение о лишении родительских прав второго из супругов или свидетельство о его смерти и тому подобное.

Опекуны должны предоставить удостоверение родителей-воспитателей, решение органа опеки и попечительства об установлении опеки, договор об устройстве ребенка в приемную семью, медицинскую справку от врачебно-консультативной комиссии в случаях, когда ребенок имеет заболевания.

Люди, которые потеряли близких на фронте, должны предоставить свидетельство о смерти, судебное решение о признании лица без вести пропавшим в период участия в АТО или ООС, приказ командира части об исключении из списков личного состава и тому подобное.

Адвокаты отмечают, что перечень может меняться или дополняться в зависимости от обстоятельств оформления отсрочки.

Стоит отметить! Между отсрочкой и бронированием есть разница. Отсрочку от мобилизации могут получить многие военнообязанные, которые имеют на это законные основания. Тогда как бронирование предоставляется работникам критически важных компаний.

Что нужно знать об отсрочке?