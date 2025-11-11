Мобилизация в ноябре: воинский учет медиков и будут ли призывать женщин

Несмотря на новые условия оформления отсрочек с начала ноября, общие правила мобилизации не претерпели изменений. В частности, это касается призыва женщин.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Espreso.tv. Отметим, что всеобщую мобилизацию и военное положение продлили до 3 февраля 2026 года.

Смотрите также В Минобороны рассказали, кто может оформить отсрочку в ЦНАПе

Будут ли мобилизовать женщин в ноябре?

Хотя женщины с медицинским и фармацевтическим образованием стали на воинский учет в 2023 году, но это не обязательно предусматривает мобилизацию. Это нужно только для обобщения данных о резерве медиков в государстве.

Женщины, которые имеют соответствующее медицинское и фармацевтическое образование, но не состоят на учете в ТЦК, могут устраиваться на работу как невоеннообязанные еще в течение трех лет, то есть до конца 2026 года.

Но, как отмечается, работодатели должны сообщить ТЦК, если работница с медицинским образованием не стоит на учете. Если же она не работает по специальности и не подала документ об образовании, ТЦК об этом не узнает.

В сентябре 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12076 об изменениях в закон "О воинской обязанности и военной службе". Он уточняет порядок учета женщин, которые добровольно проходят базовую подготовку.

После обучения их будут зачислять к военнообязанным, однако служба для них остается добровольной. Закон вступил в силу в январе 2025 года после подписи президента Владимира Зеленского.

Есть ли препятствия для пересечения границы?

Гражданка Украины, которые находятся на воинском учете, смогут свободно пересекать границу во время военного положения.

Начиная с 1 октября 2023 года никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин – не будет. Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу в независимости от того, стоит она на воинском учете или нет. Сейчас ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, которые занимают определенные должности,

– говорится в сообщении.

Какие новые правила ввели?