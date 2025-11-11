Мобилизация в ноябре: воинский учет медиков и будут ли призывать женщин
- Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием стали на воинский учет в 2023 году, но это не обязательно означает мобилизацию.
- Женщины на воинском учете могут свободно пересекать границу во время военного положения, ограничения есть только для определенных категорий.
Несмотря на новые условия оформления отсрочек с начала ноября, общие правила мобилизации не претерпели изменений. В частности, это касается призыва женщин.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Espreso.tv. Отметим, что всеобщую мобилизацию и военное положение продлили до 3 февраля 2026 года.
Будут ли мобилизовать женщин в ноябре?
Хотя женщины с медицинским и фармацевтическим образованием стали на воинский учет в 2023 году, но это не обязательно предусматривает мобилизацию. Это нужно только для обобщения данных о резерве медиков в государстве.
Женщины, которые имеют соответствующее медицинское и фармацевтическое образование, но не состоят на учете в ТЦК, могут устраиваться на работу как невоеннообязанные еще в течение трех лет, то есть до конца 2026 года.
Но, как отмечается, работодатели должны сообщить ТЦК, если работница с медицинским образованием не стоит на учете. Если же она не работает по специальности и не подала документ об образовании, ТЦК об этом не узнает.
В сентябре 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12076 об изменениях в закон "О воинской обязанности и военной службе". Он уточняет порядок учета женщин, которые добровольно проходят базовую подготовку.
После обучения их будут зачислять к военнообязанным, однако служба для них остается добровольной. Закон вступил в силу в январе 2025 года после подписи президента Владимира Зеленского.
Есть ли препятствия для пересечения границы?
Гражданка Украины, которые находятся на воинском учете, смогут свободно пересекать границу во время военного положения.
Начиная с 1 октября 2023 года никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин – не будет. Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу в независимости от того, стоит она на воинском учете или нет. Сейчас ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, которые занимают определенные должности,
– говорится в сообщении.
Какие новые правила ввели?
Согласно последним изменениям, теперь введено электронное ведение воинского учета, поэтому обновить информацию можно через портал "Резерв+" или в ЦПАУ. Также усилили санкции за уклонение от мобилизации.
Кроме того, все военнообязанные граждане должны обновить данные в ТЦК до 60 дней с момента вступления закона в силу. Ввели единый перечень документов, которые должен иметь каждый военнообязанный.