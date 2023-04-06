3 года отсрочки и выезд за границу: какой будет мобилизация женщин и кто подлежит призыву

Сейчас становится очевидным тот факт, что даже победа Украины и выход на государственные границы 1991 года не поставят точку в этом вековом противостоянии. А это значит, что для украинцев нет другого выхода, как по примеру современного Израиля, стать государством-крепостью и нацией-воином.

Вопрос защиты государства краеугольный, и является не только правом, но и почетным долгом каждого украинца и каждой украинки. Поэтому не может быть и речи о дискриминации по половым признакам, однако, с учетом физиологических особенностей. 24 Канал вместе с юристом адвокатского объединения T&T Partners Владиславом Юрчаком продолжает традиционную рубрику с разъяснением всех нюансов мобилизации.

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Дело добровольцев

Никто не может запретить человеку защищать родину, если у него есть такое желание и соответствующие возможности. Уже сейчас тысячи украинских женщин воюют бок о бок с мужчинами и делают это вполне успешно.

Впрочем, украинское законодательство, которое до сих пор не избавилось от советского влияния, пока не сумело быстро адаптироваться к новым реалиям, поэтому изменения относительно настоящего равенства и ликвидации гендерных стереотипов происходят прямо сейчас.

3 года отсрочки для женщин

Сейчас на фронте уже около 5 тысяч женщин-добровольцев. Всего же в рядах ВСУ сейчас служит около 38 тысяч женщин.Закон предусматривает лишь добровольный переход на воинский учет. Но только для украинок, имеющих медицинскую специальность.

30 декабря 2022 года правительством был одобрен "Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов". Он определяет правила и порядок ведения учета военнообязанных женщин и мужчин, а также предусматривает переходный период сроком на 3 года для женщин с медицинской специальностью.

Почему именно три года? В соответствующем акте фигурирует формулировка "в целях усовершенствования воинского учета". При этом начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач ранее сообщал, что в настоящее время в Украине нет нужды в общей мобилизации женщин,

– объясняет Владислав Юрчак.

Таким образом, начиная с 2026 года они будут поставлены на воинский учет. женщины, которые нарушат это требование и до конца 2026 года не станут на воинский учет, не смогут трудоустроиться по специальности уже с начала 2027 года.

Список специальностей

До 2026 года даже единственная медицинская специальность, которая может подлежать мобилизации, не имеет обязательной постановки на воинский учет. Все прочие профессии в добровольном порядке,

– напоминает Юрчак.

В перечень 12 специальностей или профессий, при которых женщины в 2026 году должны встать на воинский учет и могут быть мобилизованы.

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармацевты, провизоры.



Согласно законодательству женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Специальности и профессии, определенные законодательством, напрямую связаны с военно-учетными специальностями, поэтому совершенно очевидно, что в случае внедрения новых специальностей такой перечень может быть дополнен.

При этом определено, что женщины исполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола), что включает принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, выполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил воинского учета.

Списки и удостоверение военнообязанной

Заведения профессионального, профессионального высшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за 2 месяца до окончания учебы будут теперь подавать список таких женщин в территориальные центры комплектования (ТЦК и СП).

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Данные списки должны храниться в течение 10 лет, они служат основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанной (без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Выдача временных удостоверений военнообязанного указанным в списках женщинам, получившим образование по медицинской или фармацевтической специальности, осуществляется районным (городским) ТЦК и СП, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия удостоверений – 30 дней.

Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного, должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в районный (городской) ТЦК и СП, на территории ответственности которого задекларировано/зарегистрировано место их жительства, для постановки на воинский учет.

Взятие женщин на воинский учет

Взятие женщин на воинский учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к воинской службе (по физическому состоянию или возрасту), внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Нетрудоустроенные женщины должны самостоятельно прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на воинский учет военнообязанных.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, кроме тех, кто получил образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию на общих началах.

Кто из женщин не подлежит мобилизации

Несмотря на отсрочку в три года, следует понимать, что есть категории женщин, которые не подпадают под мобилизацию вообще. Их перечень определен в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Речь идет о:

женщинах, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью;

женщинах, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщинах, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщинах, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщинах, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

женщинах, имеющих мужей из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Выезд за границу

С начала большого вторжения многие женщины оказались за пределами Украины, среди них много с медицинскими специальностями. У них есть отсрочка, однако украинские власти рассчитывают на сознательность украинок и надеются, что с началом обязательного воинского учета они обратятся в дипломатические учреждения Украины в той стране, в которой находятся, и станут на консульский учет. Именно такие требования определены постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных".

Тем не менее, после введения правового режима военного положения на фоне последних изменений в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, в обществе начали распространяться слухи о том, что военнообязанные женщины будут ограничены в праве на выезд за границу. Однако действующие правила пересечения государственной границы не устанавливают каких-либо ограничений на пересечение границы женщинам, связанных с введением правового режима военного или чрезвычайного положения, в отличие от мужчин. По состоянию на сегодняшний день, учитывая добровольный учет военнообязанных женщин до 2026 года, перспективы введения таких ограничений призрачны.

Довольно распространены случаи, когда женщины с детьми эвакуировались за границу и, по моему мнению, именно роль женщины в воспитании детей является причиной того, почему на них не распространяются ограничения на выезд. Также не следует забывать и о волонтерском направлении, когда украинские женщины собственноручно возили и возят пикапы для ВСУ из самых отдаленных уголков Европы. Тотальный запрет на выезд за границу как военнообязанным мужчинам, так и женщинам не принесет какого-либо положительного результата ни на линии фронта, ни в жизни простых украинских семей.

– считает Владислав Юрчак .

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, женщины, которые даже уже стали на воинский учет в Украине, все равно будут иметь право выезжать из страны во время военного положения.

Кризисный менеджмент от Анны Маляр по выезду женщин / Скриншот

При этом отсрочка до 2026 года делает весь этот процесс далекой перспективой. Большинство экспертов ожидают, что к этому времени боевые действия уже завершатся и учет будет происходить в условиях мирного (наконец-то) времени. Также с концом войны завершится и срок временной защиты большинства украинских беженцев, им нужно будет возвращаться на родину.

Зарубежный опыт

В настоящее время воинский учет женщин внедрен в демократических Норвегии, Израиле, а также в авторитарном Китае и тоталитарной КНДР. По мнению эксперта-юриста, сейчас опыт Израиля и Норвегии для Украины не является релевантным.

Подход Израиля и Норвегии более категоричен. К примеру, военная служба для израильтянок обязательна и длится два года. В 2015 году Норвегия стала первой страной-членом НАТО, которая сделала службу в армии обязательной для обоих полов. То есть в Израиле и Норвегии женщины проходят военную службу по аналогу нашей срочной службы,

– объясняет отличия Владислав Юрчак.

В настоящее время действующим законодательством предусмотрена возможность мобилизации женщин медицинских специальностей без их согласия исключительно в военное время. Что касается мирного времени, то призыв допускается только с согласия женщин и только на условиях контракта.

То есть, по состоянию на сегодняшний день Украина не внедряла опыт Израиля или Норвегии, впрочем, соответствующие концепции, учитывая перманентную угрозу со стороны нашего соседа, могут быть введены. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день, призыв на срочную службу не происходит из-за военного положения, а потому этот вопрос, по моему мнению, может быть инициирован исключительно после нашей с вами победы,

– убежден Владислав Юрчак.

Гендерные квоты

Еще одним важным аспектом сегодняшнего дня является борьба женщин за равноправие и равное представительство. В основном это касается равной оплаты и равных условий труда, а также представленности женщин в "престижных профессиях".

Гендерные квоты в ВСУ не определены в каких-либо законодательных актах и законопроектах, которые могут быть приняты в ближайшее время. Я считаю, что введение гендерных квот будет возможно только после введения обязательной военной (срочной) службы как для мужчин, так и для женщин. До того момента, пока служба женщин является добровольной, целесообразности и оснований во внедрении каких-либо гендерных квот нет,

– объясняет юрист.

Для Украины работа в этом направлении только начинается, армия не исключение. В рядах ВСУ по состоянию на данный момент находится значительное количество женщин, впрочем, их процент не столь велик по сравнению с количеством мобилизованных мужчин.