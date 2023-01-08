Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что представительницы других профессий будут становиться на учет в добровольном порядке.

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Маляр объяснила мобилизацию женщин-медиков

Сейчас есть изменения, касающиеся системы учета. До 2026 года даже украинки, у которых медицинская специальность – единственная, по которой они могут подлежать мобилизации, не подлежат обязательной постановке на учет. Другие профессии – только в добровольном порядке,

– рассказала Анна Маляр.

Замминистра обороны добавила, что сейчас на фронте по собственному желанию находится около 5 тысяч женщин.

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