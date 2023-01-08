Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона підкреслила, що представниці інших професій ставатимуть на облік у добровільному порядку.
До теми Загальна мобілізація в Україні: які є умови для призову на службу
Маляр пояснила мобілізацію жінок-медиків
Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціальність – єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обов'язкової постановки на облік. Інші професії – тільки у добровільному порядку,
– розповіла Ганна Маляр.
Заступниця міністра оборони додала, що зараз на фронті за власним бажанням перебуває близько 5 тисяч жінок.
Що відомо про правила військового обліку жінок-медиків
- Президент Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого жінки офіційно зможуть ставати на військовий облік виключно за власної згоди. Виняток – жінки-медики.
- Уряд оприлюднив правила військового обліку для жінок-медиків, які входять до ухваленого 30 грудня Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
- У жінок буде 7 днів після отримання тимчасового посвідчення військовозобов'язаного на прибуття до військкомату.
- Заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за 2 місяці до завершення навчання відтепер подаватимуть список щодо таких жінок до територіальних центрів комплектування.
- Взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.
- З 2026 року жінки, які не стануть на військовий облік, не зможуть працевлаштуватись