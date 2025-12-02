Влияет "человеческий фактор": в Раде ответили, могут ли ТЦК задерживать людей

В сети неоднократно появлялись видео, на которых военные задерживают нарушителей мобилизационного законодательства. Нардеп от фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказал, имеют ли представители ТЦК и СП соответствующие полномочия.

В частности, речь идет о "человеческом факторе". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

Смотрите также Новые правила бронирования, "зимняя тысяча" и кто потеряет пенсии: что изменится с 1 декабря

Могут ли ТЦК задерживать военнообязанных?

По словам Вениславского, служащие имеют право оповещать военнообязанных о необходимости прибытия в ТЦК, если имеют информацию об избежании ими воинского учета.

Однако органы ТЦК не уполномочены задерживать лиц за совершение административного или уголовного правонарушения.

Вместе с работниками ТЦК представители полиции должны быть... Но государство в состоянии войны. Поэтому, порой, человеческий фактор накладывает отпечаток. И на эти факты комитет, Минобороны, Генштаб всегда четко реагируют, чтобы минимизировать любые нарушения законодательства,

– отметил нардеп.

Он также добавил, что задержание граждан при наличии оснований – это полномочия Национальной полиции.

Что могут делать ТЦК во время оповещения?