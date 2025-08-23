Как выехать за границу с бронированием: адвокат объяснил условия
- Забронированные работники критических предприятий могут выезжать за границу с подготовленным пакетом документов.
- Окончательное решение о выезде принимает работник пограничной службы, а правила могут меняться.
Забронированные работники критических предприятий могут выезжать за границу. Речь идет не только о рабочих заданиях и командировках, но и отпуске.
Для этого необходимо подготовить отдельный пакет документов. Детали рассказала адвокат Мария Ганина для "РБК-Украина", передает 24 Канал.
Как забронированные могут выехать за границу?
Забронированные работники предприятий со статусом критически важных могут выезжать за границу, подготовив следующие документы:
- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- Разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации;
- Приказ на отпуск;
- Справка о месте работы;
- Основной документ, который подтверждает бронирование;
- Указание страны прибытия;
- Даты поездки включительно с датой возвращения домой.
Обратите внимание! У Минюсте отмечают – работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны или нарушать правила воинского учета.
Сейчас правила часто меняются и не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника пограничной службы во время прохождения контроля.
Ведомство советует перед поездкой уточнять порядок пересечения у работников Государственной пограничной службы по телефону: 1598 или через другие способы связи.
Как узнать, забронирован ли человек?
По данным Минобороны, узнать, забронированы ли вы, можно несколькими способами:
- у своего работодателя;
- в электронном военном документе в приложении Резерв+;
- в ТЦК и СП.
К слову, самому забронироваться невозможно – это должна делать компания-работодатель.
Бронирование
– это отсрочка от мобилизации на год, если человек работает в компании, которую государство признало критически важной. Условия бронирования регламентируются постановлениями Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года и от 22 ноября 2024 года №1332.