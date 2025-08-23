Укр Рус
24 Канал Новости Украины Как выехать за границу с бронированием: адвокат объяснил условия
23 августа, 18:04
2

Как выехать за границу с бронированием: адвокат объяснил условия

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Забронированные работники критических предприятий могут выезжать за границу с подготовленным пакетом документов.
  • Окончательное решение о выезде принимает работник пограничной службы, а правила могут меняться.

Забронированные работники критических предприятий могут выезжать за границу. Речь идет не только о рабочих заданиях и командировках, но и отпуске.

Для этого необходимо подготовить отдельный пакет документов. Детали рассказала адвокат Мария Ганина для "РБК-Украина", передает 24 Канал.

Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Как забронированные могут выехать за границу?

Забронированные работники предприятий со статусом критически важных могут выезжать за границу, подготовив следующие документы:

  • Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • Разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации;
  • Приказ на отпуск;
  • Справка о месте работы;
  • Основной документ, который подтверждает бронирование;
  • Указание страны прибытия;
  • Даты поездки включительно с датой возвращения домой.

Обратите внимание! У Минюсте отмечают – работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны или нарушать правила воинского учета.

Сейчас правила часто меняются и не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника пограничной службы во время прохождения контроля.

Ведомство советует перед поездкой уточнять порядок пересечения у работников Государственной пограничной службы по телефону: 1598 или через другие способы связи.

Как узнать, забронирован ли человек?

По данным Минобороны, узнать, забронированы ли вы, можно несколькими способами:

  • у своего работодателя;
  • в электронном военном документе в приложении Резерв+;
  • в ТЦК и СП.

К слову, самому забронироваться невозможно – это должна делать компания-работодатель.

Бронирование

– это отсрочка от мобилизации на год, если человек работает в компании, которую государство признало критически важной. Условия бронирования регламентируются постановлениями Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года и от 22 ноября 2024 года №1332.