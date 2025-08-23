Заброньовані працівники критичних підприємств можуть виїздити за кордон. Йдеться не лише про робочі завдання та відрядження, але й відпустку.

Для цього необхідно підготувати окремий пакет документів. Деталі розповіла адвокатка Марія Ганіна для "РБК-Україна", передає 24 Канал.

Дивіться також Виїзд за кордон до 22 років і відстрочки для студентів: якою буде мобілізація у вересні

Як заброньовані можуть виїхати за кордон?

Заброньовані працівники підприємств зі статусом критично важливих можуть виїздити за кордон, підготувавши такі документи:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Дозвіл керівника на виїзд з його підписом і з печаткою організації;

Наказ на відпустку;

Довідка про місце роботи;

Основний документ, який підтверджує бронювання;

Зазначення країни прибуття;

Дати поїздки включно з датою повернення додому.

Зверніть увагу! У Мін'юсті наголошують – працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

Наразі правила часто змінюються і не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення ухвалюють індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю.

Відомство радить перед поїздкою уточнювати порядок перетинання у працівників Державної прикордонної служби за телефоном: 1598 або через інші способи зв'язку.

Як дізнатися, чи людина заброньована?

За даними Міноборони, дізнатися, чи ви заброньовані, можна кількома способами:

у свого роботодавця;

в електронному військовому документі в застосунку Резерв+;

у ТЦК та СП.

До слова, самому забронюватися неможливо – це має робити компанія-роботодавець.