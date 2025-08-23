Укр Рус
23 серпня, 18:04
Як виїхати за кордон із бронюванням: адвокат пояснив умови

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Заброньовані працівники критичних підприємств можуть виїздити за кордон з підготовленим пакетом документів.
  • Остаточне рішення про виїзд приймає працівник прикордонної служби, а правила можуть змінюватися.

Заброньовані працівники критичних підприємств можуть виїздити за кордон. Йдеться не лише про робочі завдання та відрядження, але й відпустку.

Для цього необхідно підготувати окремий пакет документів. Деталі розповіла адвокатка Марія Ганіна для "РБК-Україна", передає 24 Канал.

Як заброньовані можуть виїхати за кордон?

Заброньовані працівники підприємств зі статусом критично важливих можуть виїздити за кордон, підготувавши такі документи:

  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • Дозвіл керівника на виїзд з його підписом і з печаткою організації;
  • Наказ на відпустку;
  • Довідка про місце роботи;
  • Основний документ, який підтверджує бронювання;
  • Зазначення країни прибуття;
  • Дати поїздки включно з датою повернення додому.

Зверніть увагу! У Мін'юсті наголошують – працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

Наразі правила часто змінюються і не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення ухвалюють індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю.

Відомство радить перед поїздкою уточнювати порядок перетинання у працівників Державної прикордонної служби за телефоном: 1598 або через інші способи зв'язку.

Як дізнатися, чи людина заброньована?

За даними Міноборони, дізнатися, чи ви заброньовані, можна кількома способами:

  • у свого роботодавця;
  • в електронному військовому документі в застосунку Резерв+;
  • у ТЦК та СП.

До слова, самому забронюватися неможливо – це має робити компанія-роботодавець.

Бронювання

– це відстрочка від мобілізації на рік, якщо людина працює в компанії, яку держава визнала критично важливою. Умови бронювання регламентуються постановами Кабінету Міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року та від 22 листопада 2024 року №1332.