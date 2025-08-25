В понедельник, 25 августа, в Киеве состоялся Молитвенный завтрак. На него прибыли представители 50 стран мира со всех континентов. Событие объединило украинских чиновников, международных друзей Украины, представителей духовенства, военных капелланов, семьи погибших Героев, а также благотворительные организации и молодежных лидеров.

Ведущая 24 Канала София Трощук рассказала, что на Молитвенном завтраке обсудили очень много важных тем для нашего государства. Главный вопрос – это война России против Украины.

Как прошел Молитвенный завтрак?

София Трощук отметила, что на Молитвенном завтраке присутствовал спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог. Он подытожил все усилия вокруг мира, к которым пытается прибегать Дональд Трамп. По его словам, это непростая задача, над которой очень много работали.

Вы видите, что мы работаем над мирным процессом, очень тяжело работаем над этими вопросами. Надеемся дойти до ситуации, когда уже в ближайшем будущем можно будет дойти до гарантии безопасности. Это работа, которая еще продолжается,

– заявил Келлог.

На событие также прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, а с ним – премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Они присоединились к Молитвенному завтраку после обсуждений важных деталей по украинской безопасности, сотрудничества между двумя государствами. Украинский лидер поблагодарил союзников за поддержку нашего государства.

Есть союзники по ценностям в борьбе, которую ведет Украина. Это борьба за жизнь – самое главное, что у нас есть. Когда мы видим ваши дела, когда мы слышим ваши слова поддержки, молитвы за нас, наших людей, детишек, за Украину в целом, мы знаем, что мы не одни. Мы на светлой стороне истории. Итак, нам под силу остановить зло,

– подчеркнул президент.

Также с молитвой прибыл американский пастор, которого называют приближенным к Трампу, Марк Бернс. Он рассказал, как изменил свои взгляды относительно Украины. По его словам, пропаганда, которую навязывали республиканцам, оказалась ложью.

Как и многие республиканцы, выступающие за партию MAGA Трампа, мы были против поддержки Украины из-за ложного нарратива, который нам вдалбливали. Например, главное было то, что украинцы – неонацисты, расисты, не имеют религиозной свободы. Все это ложь. Мне пришлось приехать в Киев и Бучу и увидеть опустошения, вызванные Россией, то, что они делают против невинных людей,

– подчеркнул пастор из США.

Больше всего во время Молитвенного завтрака говорили о войне России против Украины, а также искренне молились. Событие объединило верующих разных религий, которые сидят за одним столом и решают вопросы. Это пример устойчивости, независимости и взаимоуважения.

Что такое Молитвенный завтрак?

Молитвенный завтрак – это американская традиция, которую уже несколько лет воплощают, в частности, и в Украине. Их начали в США по инициативе протестантских священников, которые в условиях острого политического противостояния пригласили конгрессменов на совместную молитву. На протяжении десятилетий это событие объединяет разные круги и придает силы дипломатии. Участники собираются за столами. Встреча начинается и завершается молитвой, а во время символического завтрака происходит обсуждение. Есть также официальные выступления.

Во время Молитвенного завтрака говорили о важных вещах. В частности, о политических аспектах. Например, будущее Украины, то, что Европа должна стать сильнее, нарастить свои усилия. Руководитель совета по национальной политике США Боб Макьюэн говорил о том, что Европе нужно повзрослеть и взять на себя ответственность.

На мероприятии почтили жертв российской агрессии, в частности, украинских детей, которых похитила Россия. Думали над тем, как их возвращать эффективнее. Чествовали жертв российской террористической агрессии, убитых украинских детей.

Пожалуй, глубочайшие эмоции у всех вызвал момент, когда вспоминали погибших детей, когда звучала отдельная молитва за них. Все участники увидели, что у каждого на столе есть небольшая книжечка с именем какого-то погибшего ребенка. Увидев на экране этот огромный перечень, услышав, что это только те, кого можно было посчитать, думаю, это был такой глубокий и самый печальный момент Молитвенного завтрака, но, наверное, самый важный,

– сказал писатель и ветеран Артур Дронь.

