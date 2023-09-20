Морили голодом, избивали и издевались: ГБР задержало двух работников военкомата Самбора

Накануне в сети появилось видео, как мужчины в военной форме избивают гражданское лицо. Уже на следующий день, 20 сентября, двух работников военкомата Самбора, что во Львовской области, задержали.

Государственное бюро расследований заявило, что задержало двух работников военкомата Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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ГБР задержало двух работников военкомата Самбора

Работники Государственного бюро расследований задержали причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата. Ими оказались:

заместитель начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки;

военнослужащий-водитель этого отдела.

Следователи ГБР предварительно установили, что 19 сентября 2023 года военнослужащий-водитель избил гражданина и при этом угрожал ему оружием.

"Он бил пострадавшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено сетью интернет в этот же день", – пояснили в ГБР.

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ГБР решает вопрос о сообщении задержанным о подозрении

В Государственном бюро расследований заявили, что они открыли уголовное дело и изучают обстоятельства инцидента на месте происшествия. Следователи установили, что задержанные:

содержали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года;

морили его голодом;

удерживаемого избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.

Сейчас следователи решают вопрос о сообщении задержанным о подозрении в:

незаконном лишении свободы или похищении человека , совершенном в отношении малолетнего или из корыстных побуждений, в отношении двух или более лиц или по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, что сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия, или осуществляемое в течение длительного времени;

, совершенном в отношении малолетнего или из корыстных побуждений, в отношении двух или более лиц или по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, что сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия, или осуществляемое в течение длительного времени; пытка совершена повторно или по предварительному сговору группой лиц;

совершена повторно или по предварительному сговору группой лиц; превышение военным лицом служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Если вину по этим статьям докажут, то задержанным грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Что этому предшествовало