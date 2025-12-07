Ударят ли сильные морозы в Украине в декабре

Предпосылок для сильных морозов по Украине в декабре, в частности дневных, пока нет. В основном в течение этого месяца будет господствовать более теплая воздушная масса.

Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Смотрите также Часть областей накроют шквалы и ночные морозы, но будет ли дождь: прогноз погоды на 7 декабря

Будут ли морозы в декабре?

Наталья Птуха объяснила, что в течение декабря в основном среднесуточные температурные показатели будут выше климатической нормы. И такие синоптические процессы будут еще по крайней мере первую половину декабря.

По ее словам, несколько ниже может быть ночная температура, однако дневные показатели скорее всего не будут опускаться ниже 0. Кое-где температура может быть около 0, но в целом резких изменений не ожидается.

В то же время, как пояснила представитель Укргидрометцентра, пока трудно сказать, когда начнется стабильное снижение температуры. По крайней мере во время первой декады декабря таких температурных изменений нет.

Наоборот есть колебания и даже сейчас она может немного снизится в течение выходных, а на следующей неделе снова ожидается повышение. Поэтому пока такая ситуация,

– сказала она.

Какой может быть погода в декабре?