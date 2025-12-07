Чи вдарять сильні морози в Україні у грудні

Передумов для сильних морозів по Україні у грудні, зокрема денних, наразі немає. Здебільшого протягом цього місяця пануватиме тепліша повітряна маса.

Про це розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чи будуть морози в грудні?

Наталія Птуха пояснила, що протягом грудня здебільшого середньодобові температурні показники будуть вищими від кліматичної норми. І такі синоптичні процеси будуть ще принаймні першу половину грудня.

За її словами, дещо нижчою може бути нічна температура, проте денні показники радше за все не опускатимуться нижче 0. Подекуди температура може бути близько 0, але загалом різких змін не очікується.

Водночас, як пояснила представниця Укргідрометцентру, наразі важко сказати, коли розпочнеться стабільне зниження температури. Принаймні під час першої декади грудня таких температурних змін немає.

Навпаки є коливання і навіть зараз вона може трішки знизиться протягом вихідних, а на наступному тижні знову очікується підвищення. Тому поки що така ситуація,

– сказала вона.

Якою може бути погода у грудні?