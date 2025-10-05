Львов находится под атакой дронов-камикадзе в ночь на 5 октября. В городе гремят взрывы.

Около 4:30 ночи, как сообщили корреспонденты 24 Канала, над городом слышали звук "Шахеда". Уже через несколько минут прогремел мощный взрыв.

Что известно об ударах по Львову?

Подтвердил атаку на Львов и мэр города Андрей Садовый.

В городе слышна работа ПВО! Не снимайте и не публикуйте работу наших защитников!

– написал городской голова.

Отметим, что Украину атакует большое количество дронов-камикадзе. Также Россия с 3 ракетоносителей в Черном море запустила "Калибры" несколькими залпами.



Еще с вечера оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию: Ту-95 МС взлетели с аэродрома "Оленья". Предварительно, были осуществлены пуски ракет Х-101.